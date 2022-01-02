دعاء الشفاء العاجل للمريض .. الدعاء هو أفضل ما يفعله العبد ليطلب من الله ما يتمنى خاصة إذا كان مريضا أو يعانى أحد قريب منه من المرض ويريد من الله أن يشفيه عاجلا ليس أجل.

دعاء الشفاء العاجل للمريض.. يحتاج المريض إلى قناعة تامة بأن الشافي المعافي هو الله، والطبيب مجرد سبب وضعه الله عز وجل للشفاء ، فمهما كان الطبيب يمتلك من مهارات فلا حول له ولا قوة إلا بالدعاء.

دعاء الشفاء العاجل للمريض .. وهناك عدد من الأدعية التى يستحب للمريض أن يدعو بها لكي يشفيه الله ويعفو عنه .. سنقدمها لكم فيما يأتي.

دعاء الشفاء العاجل للمريض

ورد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، إذا مرض أحد من أهل بيته، وضع يده على رأسه ويقول «اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ، أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَمًا» متفقٌ عليه.

وعن أَبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي اللَّه عنه أَن جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقال: يَا مُحَمدُ اشْتَكَيْتَ؟ قال: «نَعَمْ» قال: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عيْنِ حَاسِدٍ، اللَّهُ يشْفِيك، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ » رواه مسلم.

عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنه قال لِثابِتٍ رحمه اللَّه: «أَلا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رسولِ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم؟ قال: بَلى. قال: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَأسِ، اشْفِ أَنتَ الشَّافي، لا شافي إِلاَّ أَنْتَ، شِفاءً لا يُغادِر سَقَمًا»، رواه البخاري.

وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاد مريضا ، وأراد أن يقول دعاء الشفاء العاجل فليجلس عند رأسه ويضع يده اليمنى ، ويقول سبع مرات " أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك " إلا شفاه الله وعفاه

دعاء الشفاء والفرج

دعاء سيدنا أيوب عليه السلام «ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين».

لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلا بالله.

«اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شئ، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين

«اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين - إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم».

اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض

«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه - اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين»

اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي كل مريض، وتعافيه بحولك وقوتك.



دعاء الشفاء المريض لنفسه

«بسم الله أرقي نفسي من كلّ شئ يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين».

اللهم بعدد من سجد وشكر، أسألك أن تشفني شفاءً لا يغادر سقمًا، وتعوضني خيرًا عن كل لحظة وجع وألم.

يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.

اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرجني ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عني وعن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفني وتمدّني بالصحّة والعافية.

اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علي بالشفاء العاجل، وألّا تدع في جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسني ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشفني وعافِني واعف عني، واشملني بعطفك ومغفرتك، وتولّني برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء للمريض بالشفاء أنثى

“اللهم اشفها شفاء ليس بعده سقمًا أبدًا.. اللهم خُذ بيدها اللهم احرسها بعينيك التى لا تنام

و اكفها بركنك الذى لا يُرام و احفظها بعزك الذى لا يُضام و اكلأها في الليل و في النهار

و ارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها و رجائها يا كاشف الهم.. يا مُفرج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين”.

لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم

لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له

له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير”.

“اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الراحمين”

“إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك

شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين”.



دعاء لشفاء المريض مفاتيح الجنان

يا رب وإن ضعفت الأجسام فأنت القوي وإن عجز الأطباء فأنت لا يعجزك شيء وإن قل الدواء فمنك الشفاء اللهم أشفيه يا رب.

اللهم أشفيه و اصلحه و نور حياته و اصلح أهل بيته وردهم ردا جميلا و اجعلهم يتمتعون بالصحة و العافية. اللهم اغرس في نبضه راحة وفي جسده عافية وهون عليه هذا الألم والتعب وابدله بعافية تسري في جسده.

كما اللهم اشفي جسد يتألم ولا يعلم بحاله غيرك اللهم بدل أوجاعه بعافية انك قادر ع كل شيء.

اللهم أشفيه وعافيه وأطل وبارك في عمره اللهم لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما.

اللهم اني استودعتك من هو أعز من نفسي يا رب إنه يرجو شفائك فلا تحرمه لذة الراحة والطمأنينة.

اللهم أشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم ارح قلبه.

اللهم أنزل العافية في جسده اللهم أنت الشافي المعافي اشفه و اجعل عافية الدنيا تسري في بدنه اللهم أرفع عنه. وعافيه من كل ضرر اللهم اشفي “الاسم” فلا شافي إﻻ سواك ربي أفرحنا بعافيته عاجلا غير اجل.

اللهم قر أعيننا برؤيته بأحسن حال يا رب خذ من عافيتي واسكبها في جسده ولا تريني فيه مكروه. كما اللهم اشفي “الاسم” شفاء لا يغادر سقما وأنزل عليه الصحة والعافية.

يا رب اغرس في نبضات كل مريض راحه وفي جسده عافيه لا تفارقه أبدا.

اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء ليس بعده سقما، اللهم أشفيه اللهم آمين.