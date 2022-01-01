بعد غياب 22عاما.. زوجة شريف منير تعود للتمثيل بحكاية "وأنسى روحي"

كشفت لورا عماد، زوجة الفنان شريف منير، عن عودتها مرة أخرى للتمثيل بعد غياب 22 عاما ؛ بحكاية وأنسى روحي وياك بعد غياب طويل.

ونشرت لورا عماد عبر حسابها على انستجرام فيديو كتبت عليه" انتظرونا النهاردة على on e الساعة 8 حدوتة وأنسى روحي وياك، للمنتج الكبير أحمد عبد العاطي، والمؤلف الجميل عمرو محمود ياسين والمخرج عصام نصار، يا رب بالتوفيق".

ميرهان حسين تروج للحكاية:



روجت الفنانة ميرهان حسين، لحكاية “وأنسى روحي وياك” من مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الرابع.

ونشرت ميريهان حسين، صورة من المسلسل عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “النهاردة الحلقة الأولى من حكاية (وأنسى روحي وياك) من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع ..اتمنى حكايتنا تعجبكم هستنى رأيكم بعد الحلقة .. قمر”.

وتابعت قائلة: “مواعيد المسلسل من السبت للأربعاء الساعة الثامنة على On والإعادة الساعة العاشرة على On Drama، وإعادة الساعة ١٢ بالليل على On”.

يذكر أن الحكاية السادسة "وأنسى روحي وياك" من بطولة الفنان محمد عز وميريهان حسين بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والنجوم ومن المشاركين في الحكاية السادسة من المسلسل الفنان أيمن عزب والفنانة إيمان السيد والفنان الشاب كريم مغاوري والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج أحمد عبد العاطي وشركته آرت ميكرز.

من هي لورا عماد؟

ويعد هذا العمل هو الأول لها بعد غيابها، و لورا هي الزوجة الثانية لشريف منير؛ بعد وفاة زوجته الأولى؛ وأنجب منها ابنتيه الصغيرتين كاميليا وفريدة، والمميز في هذه الزيجة هو أن علاقة ابني شريف من زوجته الأولى بزوجته الحالية جيدة، وكانت أسما في إحدى المرات أعلنت عن حبها وتفاهمها الدائم مع زوجة والدها.

اخر عمل لـ لورا عماد

ومن جانب آخر، قدمت لورا عماد آخر عمل وهو سوق المتعة الذي عرض في عام 2000 اي منذ ٢٢ عاما؛ وكان من بطولة محمود عبد العزيز، وإلهام شاهين، وفاروق الفيشاوي والعديد من الفنانين وهوإخراج سمير سيف ومن تأليف وحيد حامد.