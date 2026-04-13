الوحدات المحلية ببني سويف توفر وسائل تواصل بديلة لتلقى طلبات وبلاغات المواطنين

وفّرت الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف أرقامًا بديلة للأرقام الساخنة الخاصة بكل جهة، بما يضمن استمرارية التواصل وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر، إلى جانب إتاحة قنوات تواصل متعددة تسهم في رفع كفاءة منظومة تلقي البلاغات وطلبات المواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة لها، وذلك في إطار تطوير منظومة التواصل مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وتحرص الوحدات المحلية على الإعلان عن هذه الأرقام وإتاحتها للمواطنين عبر كافة الوسائل الممكنة، خاصة الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن تعزيز التواصل مع جميع الفئات وتحقيق أعلى درجات التفاعل مع البلاغات والطلبات بمختلف قرى ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، وفرت محافظة بني سويف مجموعة من الأرقام البديلة للتواصل مع الوحدات المحلية على النحو التالي:

الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف: 0822216030 – 0822217005 – 01229516320

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن: 0824390224 – 01151778555

الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا: 01227304345 – 01278864509

الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا: 0824400324 – 0824400488

الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر: 0823775062 – 01223851917

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى: 0822538056 – 01113438708

الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا: 0823714712 – 0823714778 – 01157467700