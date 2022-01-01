لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غداً لطلاب المعاهد الأزهرية بأسيوط

قال الدكتور على عبد الحافظ مدير عام المنطقة الازهرية وكيل الوزارة بأسيوط ، انه بناء على تعليمات رئيس القطاع الدكتور سلامة داوود وبناء على قرار اللواء عصام سعد محافظ اسيوط بتعطيل الدراسة بكافة مدارس التربية والتعليم بالمحافظة، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا الاحد " فقط " بجميع المعاهد الازهرية على مستوى المحافظة نظرا لسوء الاحوال الجوية كالاتى :

اولا : تعطيل الدراسة للطلاب فقط.



ثانيا: تعطل امتحانات الصف الرابع وسنوافيكم بما سيتم حيال مادتى الغد

ثالثا : التنبيه المشدد على جميع المعاهد الازهرية بالتأكيد على عوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية من اسلاك كهرباء وطفايات واسوار أوحفر بها تجمعات مائية وخلافه وتم اخطار جميع المعاهد الازهرية للتنفيذ .

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرر تعطيل الدراسة غداً الاحد بجميع مدارس التربية والتعليم بأسيوط.