غدا.. ندوة تعريفية حول تنفيذ مبادرة دعم النشر العلمي للباحثين والعلماء المصريين

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس برئاسة نائب رئيس جامعة عين شمس الدكتور أيمن صالح ، المرحلة الأولى من مبادرة دعم النشر العلمي للباحثين والعلماء المصريين بجامعة عين شمس.

وأوضح الدكتور أيمن صالح أنه في إطار المبادرة التي أعلنها أ. د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعم النشر العلمي للباحثين والعلماء المصريين، قامت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع بنك المعرفة المصري بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه المبادرة بالتعاون مع الناشر Springer Nature لتغطية تكلفة النشر العلمي اعتبارا من الأول من يناير 2022 للمجلات المصنفة Q1، Q2 بالإضافة إلى Q3 لبعض الوقت.

وجدير بالذكر أن المقالات العلمية محل الاتفاق يجب أن يكون الباحث الأول first author ومسؤول التواصل مع المجلة corresponding author يحمل الجنسية المصرية ويعمل بأحد الجامعات أو مراكز الأبحاث المصرية وله عنوان واحد فقط هو جامعته single affiliation . ودعا الأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس، لحضور الندوة التعريفية بالاشتراك مع الهيئة وذلك يوم الإثنين الموافق 3/1/2022 بمدرج المحلاوي بكلية الطب في تمام الساعة العاشرة.