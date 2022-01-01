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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفغانستان: 9% من السكان يدمنون المخدرات

أفغانستان: 9% من
أفغانستان: 9% من السكان يدمنون المخدرات

كشف نائب وزير الصحة الأفغاني عبد الباري عمر أن عدد مدمني المخدرات في أفغانستان بلغ 3.5 مليون شخص بواقع 9% من مجموع سكان البلاد البالغ 39 مليون شخص.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المسؤول الأفغاني قوله "3.5 مليون شخص في أفغانستان مدمنون على المخدرات.. كل واحد منهم يتعاطى يوميا مخدرات بقيمة حوالي 3 دولارات".

وحسب إحصائيات الأمم المتحدة، "اتسعت مساحة الأرض المستخدمة للزراعة غير المشروعة لخشخاش الأفيون في أفغانستان في عام 2020 بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق، وهو ثالث أكبر مؤشر يتم تسجيله على الإطلاق في البلاد".

وتنتج أفغانستان 85% من الأفيون في العالم، بما يشكل 6 إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

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وأشارت الأمم المتحدة إلى أن عدد مدمني المخدرات بين البالغين في أفغانستان بلغ حينها 2.4 مليون شخص.

وكانت تقارير أمريكية أشارت إلى أن حركة طالبان تجني ما يصل إلى 60% من عائداتها السنوية عن طريق تجارة المخدرات.

وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصل حجم إنتاج أفغانستان من الأفيون إلى قرابة 6800 طن خلال موسم الحصاد الأخير الذي انتهى في يوليو، ما يمثل زيادة بنسبة 8% عن إنتاج العام المنصرم.

أفغانستان المخدرات طالبان مخدرات افغانستان الخشخاش الأفيون

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