زعيم طالبان يصدر توجيهات مهمة لقواته حيال مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة

أمر القائد الأعلى لحركة "طالبان" الأفغانية، هبة الله أخوند زادة، قوات الحركة بعدم ملاحقة المسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة.

وقال أخوند زادة في بيان “احترموا عفوي، ولا تعاقبوا مسؤولي النظام السابق على جرائمهم السابقة”، وفق ما نقل عنه المتحدث باسم طالبان محمد نعيم في تغريدة، أمس الخميس.

وكان الملا الذي لم يظهر علنًا، أو تم تصويره، يتحدث، مساء أمس الأول الأربعاء، أمام مسؤولين أفغان في قندهار، معقل “طالبان”، بحسب نعيم.

وتأتي هذه التصريحات بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تعرض ضابط سابق في الجيش للضرب في زنزانة من قبل مقاتلين من “طالبان”.

وأشارت الحركة، أمس الأول الأربعاء، إلى أن أحد الجنود سيعاقب.

كما دعا هبة الله أخوند زادة في خطابه، السلطات المحلية وزعماء القبائل إلى ضمان عدم رغبة الأفغان في مغادرة البلاد وحماية شرفهم.

وقال إن “الأفغان لا يحظون بالاحترام في الدول الأخرى، لذا يجب ألا يغادر أي أفغاني البلاد”، في حين يتوافد الأفغان بكثرة إلى مكاتب إصدار جوازات السفر خلال الساعات القليلة التي تفتح فيها.

ويحاول الكثير الفرار من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، محرومين من المساعدات الدولية منذ وصول “طالبان” إلى السلطة وانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي في أغسطس الماضي.

