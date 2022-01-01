عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبطال مصر في بطولات 2021 يكشفون أمنياتهم لعام 2022

صدى البلد

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، عدداً  من أبطال مصر في مختلف الرياضات ممن حققوا إنجازات كروية في عام 2021 في أولى حلقات البرنامج عام 2022 للاتطلاع على أمنايتهم في 2022.  
 

كشفت جيانا فاروق الحاصلة على برونزية أولمبياد طوكيو في  لعبة الكارتيه عن أمنياتها في 2022   قائلة: "عايزة أحقق بطولات جديدة في 2022 في بطولة البحر المتوسط وبطولة التضامن الإسلامي.. وللأسف مش هنكون موجودين في أولمبياد باريس".

وواصلت: "لعبت سباحة في الأول وجربت ألعاب القوى ومعجبونيش وشدني الكاراتية أكتر"
وكشفت  أن  الفترة المقبلة ستعمل في أعمال إدارية قائلة: "أنتظر تحديد موعد لحفل زفافي".

أما أماني ربيع لاعبة القوى البدنية الحاصلة على جائزة مستر أوليمبيا  فقد كشفت عن أمنيتها في عام 2022  قائلة: "عايزة أحافظ على لقب مستر أوليمبيا في 2022.. وسني 60 سنة ومش فارق معايا بس حد يجي يلعب معايا".

وتابعت  في لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” قائلة: "ناوية سنة 2022 أتحدى الرجالة.. وأنا بلعب مع السن الصغيرة وأكسبهم" وعلقت الحديدي قائلة: “مفيش حاجة تقف قدامنا”.

أما سيف عيسى الحاصل على البرونزية في التايكوندو في أولمبياد طوكيوفقد ذكر أنه رقم  3 على مستوى العالم  وأن أمنيته هي الوصول للترتيب الأول قائلاً: "عايز أوصل رقم واحد على العالم
تابع  في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”: “عندي بطولة عالم في 2022 وأتمنى تحقيق ميدالية دهب ونكتب تاريخ جديد”.

أما أحمد الجندي الحاصل على الميدالية الفضية في الخماسي الحديث بأولمبياد طوكيوفقد قال: "أحلم بالحصول على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس.. وبستعد للفورمات الجديدة.

نور الشربيني

من جانبها قالت نور الشربيني بطلة العالم في الأسكواش أنها تسعى للحفاظ على التصنيف رقم 1 على العالم.قائلة: "مفيش مجال نقف لأن كل الناس بتسعى تحسن نفسها وأحاول الحفاظ على مستواي".

تابعت  في لقاء عبر " زووم" خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON قائلة: "المصريين مسيطرين على اللعبة وفيه أجيال من مصر وبرة مصر كويسين جدا.. ولكن المصريين فيهم لاعبين كويسين كتير".

أبطال مصر إنجازات كروية هشام طلعت جيانا فاروق أمانى ربيع سيف عيسى

ترشيحاتنا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن لاعبه المعار ..فيديو

بيراميدز يوافق على تدريب المنتخب على ملعبه استعدادا لأمم إفريقيا

الدولة والقوات المسلحة والتنظيم الجيد.. الري توضح سر إنجاز مشروع توشكى |فيديو

وزيرة الهجرة تكشف أهمية وثيقة المسافر للمغتربين المصريين |فيديو

عادل مصطفى يكشف حالة محمد صلاح بعد إصابة كلوب بكورونا ..فيديو

بدء تساقط الثلوج علي سانت كاترين.. والأهالي يتوقعون كثافتها |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات

وزير التعليم: امتحانات رابعة ابتدائي تشمل المقررات المدروسة حتى نهاية 2021

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

دعم نقدي مشروط أم رفع سعر الخبز؟.. تصريحات مهمة من وزير التموين

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

مفيش إضافة مواليد .. المصيلحي : ناس عندها عربيات وبتصرف تموين |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

بعد حلاقة شعرها| أرقام خيالية لـ فساتين شيرين عبد الوهاب.. تثير الجدل

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

خبطتهم غصب عني فقدت الوعي.. اعترافات كريم الهواري في حادث الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ