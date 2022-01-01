أبطال مصر في بطولات 2021 يكشفون أمنياتهم لعام 2022

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، عدداً من أبطال مصر في مختلف الرياضات ممن حققوا إنجازات كروية في عام 2021 في أولى حلقات البرنامج عام 2022 للاتطلاع على أمنايتهم في 2022.



كشفت جيانا فاروق الحاصلة على برونزية أولمبياد طوكيو في لعبة الكارتيه عن أمنياتها في 2022 قائلة: "عايزة أحقق بطولات جديدة في 2022 في بطولة البحر المتوسط وبطولة التضامن الإسلامي.. وللأسف مش هنكون موجودين في أولمبياد باريس".

وواصلت: "لعبت سباحة في الأول وجربت ألعاب القوى ومعجبونيش وشدني الكاراتية أكتر"

وكشفت أن الفترة المقبلة ستعمل في أعمال إدارية قائلة: "أنتظر تحديد موعد لحفل زفافي".

أما أماني ربيع لاعبة القوى البدنية الحاصلة على جائزة مستر أوليمبيا فقد كشفت عن أمنيتها في عام 2022 قائلة: "عايزة أحافظ على لقب مستر أوليمبيا في 2022.. وسني 60 سنة ومش فارق معايا بس حد يجي يلعب معايا".

وتابعت في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” قائلة: "ناوية سنة 2022 أتحدى الرجالة.. وأنا بلعب مع السن الصغيرة وأكسبهم" وعلقت الحديدي قائلة: “مفيش حاجة تقف قدامنا”.

أما سيف عيسى الحاصل على البرونزية في التايكوندو في أولمبياد طوكيوفقد ذكر أنه رقم 3 على مستوى العالم وأن أمنيته هي الوصول للترتيب الأول قائلاً: "عايز أوصل رقم واحد على العالم

تابع في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”: “عندي بطولة عالم في 2022 وأتمنى تحقيق ميدالية دهب ونكتب تاريخ جديد”.

أما أحمد الجندي الحاصل على الميدالية الفضية في الخماسي الحديث بأولمبياد طوكيوفقد قال: "أحلم بالحصول على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس.. وبستعد للفورمات الجديدة.

نور الشربيني

من جانبها قالت نور الشربيني بطلة العالم في الأسكواش أنها تسعى للحفاظ على التصنيف رقم 1 على العالم.قائلة: "مفيش مجال نقف لأن كل الناس بتسعى تحسن نفسها وأحاول الحفاظ على مستواي".

تابعت في لقاء عبر " زووم" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON قائلة: "المصريين مسيطرين على اللعبة وفيه أجيال من مصر وبرة مصر كويسين جدا.. ولكن المصريين فيهم لاعبين كويسين كتير".