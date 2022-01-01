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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسنى وبسمة بوسيل فى دويتو غنائى .. صور

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد ظهر خلاله الفنان تامر حسني بصحبة زوجته بسمة بوسيل، وهما يغنيان دويتو رومانسي.

وظهرت بسمة وهي تغني قائلة "كل لما بتيجي سيرتك ياللي عمري ابتدى من يوم ما شفتك"، ليرد عليها تامر "وحياة تعبي وأيامي لأكون لك ضهر واتحدى كل الدنيا عشانك ياللي مكانك جوايا".

أثار الفنان تامر حسني، حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاته بعدما حل ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم” احتفلا بليلة رأس السنة، والذى كشف فيها عن كثير من تفاصيل حياته الشخصية والفنية.

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ونرصد فى التقرير التالى أبرز تصريحات تامر حسنى.

 

كشف تامر حسني، عن حلم حياته منذ بدايته الفنية وهو أن يصبح فنانا شاملا، مضيفا: "كنت احلم بان أكون فنانا شاملا، أغني وألحن واكتب الأغاني الخاصة بي، وامثل وأخرج أفلامي في السينما وانتج أفلام".

 

وأوضح تامر حسنى: "90% من أفلامي من تأليفي، وهذه معلومة لا يعلمها الكثير من  جمهوري، ومن بين ما لا يعرفه الحمهور أيضا أن حفلاتي علي المسرح مدتها طبقا للتعاقد تستغرق ساعة إلا ربع ولكن من أجل جمهوري ومحبتهم لي ولأغاني أمد فقرتي إلى ساعة ونصف".

 

وكشف تامر حسنى، عن سر تقليده صوت كل من بهاء سلطان وسوسن بدر في أعماله، قائلا: "هناك ظروف تضع الممثل في موقف صعب ولابد أن يكون هناك حلول من أجل سير العمل وكانت من بينها تقليد صوت بهاء سلطان في إحدى الأغاني التي كانت من المفترض تسجيلها معا وذلك بالاتفاق مع المنتج نصر محروس واستغلالا لنجاح أغنية "قوم اقف وانت بتكلمني".

 

وأضاف تامر حسنى: “كان هناك تحدى بيني وبين نصر محروس في هذا الأمر ولم أكن ناوي طرح الأغنية واتفقت مع بهاء سلطان على موعد لتسجيل الأغنية الجديدة ولكن بهاء لم يلتزم بالموعد وقررت تسجيل الأغنية الصوتي وقمت بتقليد صوت بهاء سلطان في الكوبليه الخاص به وتم تسريب الأغنية وحققت نجاحا كبيرا”.

 

أما عن تقليد صوت سوسن بدر، فقال: "كان في آخر أفلامي "مش أنا" حيث كانت سافرت إلى الخارج وكان من الضروري تسجيل صوتها على أحد المشاهد في عبارة صغيرة وربما تكون سوسن بدر مصدومة حاليا مما أقوله وقمت بالفعل بتقليد صوتها في هذه الجملة".


ومن بين المواقف الصعبة التي مر بها تامر حسنى، كشف قائلا: "قمت بتسحيل ألبوم كامل مع المنتج نصر محروس وقبل ساعات قليلة من طرح الألبوم تم تسريبه ولم يكن أمام نصر محروس سوى يوم تقريبا لطبعه وطلبت وقتها بأن يمنحني مهملة لتسجيل أغنية جديدة تكون عامل جذب للجمهور وبالفعل بعد عدة ساعات داخل الأستوديو خرجت بأغنية "يا بنت الايه" وأصبح الألبوم من أنجح الألبومات لي وحققت نجاحا كبيرا عن طرحها".  

 

تامر حسني وبسمة بوسيل بسمة بوسيل الإعلامية منى الشاذلي المنتج نصر محروس الفنان تامر حسني

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