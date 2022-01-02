حاسبات عين شمس تحصد 9 جوائز فى عرض الجميلة والوحش بمهرجان الاكتفاء الذاتى

قدمت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات و الدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب بتهنئة الطلاب الفائزين فى مهرجان الاكتفاء الذاتي، والذى أقيم يوم 16 /12 واستمر حتى 30 /12، و شارك فريق الكلية فى المهرجان بعرض "الجميلة و الوحش" من إخراج الطالب خالد ششتاوي و تأليف محمد ذكي وأسماء السيد.
وتتكون لجنة التحكيم من السادة الآتى أسماؤهم: الاستاذ شادي سرور مدير عام مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية ، والناقد والكاتب الفنان باسم صادق ، والدكتور محمود فؤاد صدقي أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
وحصد عرض الجميلة والوحش على عدة جوائز هى:
• جائزة أفضل مخرج مركز اول خالد ششتاوي.
• جائزة أفضل عرض مركز ثاني عرض "الجميله و الوحش".
• جائزة أفضل ممثلة مركز تاني دعاء محمد.
• جائزه أفضل ممثل مركز ثالث محمد الشامي.
• جائزة أفضل نص مسرحي مركز ثالث.
• شهادة تميز في الإضاءة.
• شهادة تميز في الملابس.
• شهادة تميز في الاستعراضات.
• شهادة تميز في المكياج.