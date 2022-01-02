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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا.. مؤتمر الضوابط القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد في حقوق عين شمس

مؤتمر علمي بحقوق
مؤتمر علمي بحقوق عين شمس لبحث الضوابط القانونية لمكافحة الفس

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس، مؤتمرها العلمي الثالث، بعنوان: الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد، غد الاثنين الثالث من يناير 2022، في تمام الساعة التاسعة صباحا، بمدرج الدكتور عبد الأحد جمال الدين في الكلية.

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وصرح الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، بأن المؤتمر سيتضمن 4 جلسات، تناقش الاعتبارات الانسانية والشرعية والاقتصادية، ودورها في الحفاظ علي مقومات المجتمع من الفساد.

وأوضح أن الجلسة الثانية تأتي بعنوان: الأجهزة الرقابية ودورها في مجابهة الفساد، بينما تبحث الجلسة الثالثة: العدالة الإجرائية والحد من ممارسات الفساد، فيما تناقش الجلسة الرابعة: آليات مكافحة الفساد على المستوي الدولي والتشريعات المقارنة.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس الجوانب القانونية والاقتصادية مكافحة الفساد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمود المتيني الدكتور محمد صافي

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