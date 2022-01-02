غدًا.. مؤتمر الضوابط القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد في حقوق عين شمس

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس، مؤتمرها العلمي الثالث، بعنوان: الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد، غد الاثنين الثالث من يناير 2022، في تمام الساعة التاسعة صباحا، بمدرج الدكتور عبد الأحد جمال الدين في الكلية.

وصرح الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، بأن المؤتمر سيتضمن 4 جلسات، تناقش الاعتبارات الانسانية والشرعية والاقتصادية، ودورها في الحفاظ علي مقومات المجتمع من الفساد.

وأوضح أن الجلسة الثانية تأتي بعنوان: الأجهزة الرقابية ودورها في مجابهة الفساد، بينما تبحث الجلسة الثالثة: العدالة الإجرائية والحد من ممارسات الفساد، فيما تناقش الجلسة الرابعة: آليات مكافحة الفساد على المستوي الدولي والتشريعات المقارنة.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.