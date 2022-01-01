اتحاد طلاب جامعة عين شمس يجهز مفاجأة بمناسبة استقبال العام الجديد.. غدًا

أكد الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن اتحاد الطلاب وإدارة الجامعة شركاء في خدمة الطلاب وتحقيق المصلحة العليا للجامعة، فالاتحاد يمثل الطلاب، ويسعي لحل مشاكل الطلاب الأكثر احتياجًا.

وأعلن الطالب عبد الله محمد، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد" إنه سيتم تنظيم -غدًا الأحد-احتفالية كبرى بمناسبة العام الميلادى الجديد 2022م وأعياد الميلاد المجيد فى رحاب حرم الجامعة موضحًا أنها مفاجأة لطلاب الجامعة بالحرم الجامعي بمناسبة استقبال العام الميلادي الجديد.

وأشار نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إلى أن جامعة عين شمس من الجامعات السباقة في تقديم خدمات لطلابها بما يتماشى مع ظروف الجائحة، سواء فيما يتعلق بالمناهج الإلكترونية أو تطوير خدمات الإتصال بالإنترنت والمنصات التعليمية وغيرها.

وأوضح عبدالله محمد، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة أكبر في الأنشطة الطلابية لسيعهم علي العمل من أجل دفع خطط التنمية من خلال التركيز على مشروع محو الأمية وضرورة اعتبار مشاركة طلاب الجامعة في محو الأمية مسئولية مجتمعية وضرورة لتحقيق الديمقراطية و التقدم.

وأضاف نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس أن خريجي جامعة عين شمس لهم ثقلهم في سوق العمل ليس فقط من خلال تميزهم العلمي والأكاديمي ولكن أيضا من خلال دورهم المجتمعي وإدراكهم لمسئوليتهم في دفع خطط التنمية المستدامة من خلال مشاركتهم في المشروع القومي لمحو الأمية، مؤكدا أن جميع كليات الجامعة خلال الأشهر القليلة القادمة ستتحول لكليات صديقة للبيئة ولذوي الاحتياجات الخاصة.

وعبر نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، عن ساعدته بعودة الأنشطة الطلابية للجامعات بعد انقطاعها بسبب كورونا، وتدعيم الجامعة لها، مؤكدا أن هذه الأنشطة تزيد من ولاء الطلاب للجامعة.

والجدير بالذكر استضافت جامعة عين شمس، برئاسة د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سهرة العام الجديد التى تذاع يوم الجمعة ٣١ ديسمبر علي شاشة التليفزيون المصري، بالتعاون بين جامعة عين شمس والتليفزيون المصري، وفى إطار الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد من قصر الزعفران الأثري ليلة رأس السنة، تحت إشراف نائلة فاروق رئيس التليفزيون.

واستضاف السهرة د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والمايسترو العالمي نادر عباسي والفنانة الهام شاهين بمصاحبة كورال جامعة عين شمس وتذاع السهرة علي شاشة القناة الثانية والفضائية المصرية.

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس وينفذ محاكاة لمقابلات العمل مع بعض الشركات لرفع وعى طلاب و خريجى الجامعة على كيفية تأدية مقابلات العمل داخل الشركات ومعرفة ما يتطلبه سوق العمل والاطلاع على الوظائف المطلوبة فى مختلف المجالات المتنوعة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و إشراف الدكتور أيمن فريد مدير مركز التوظيف.

شارك فى هذا الحدث 3 شركات وهي "سامرج - إجادة - بريدفاست" بحضور 3 ممثلين عن كل شركة من إدارة الموارد البشرية لعمل المقابلات مع جميع الطلاب والخريجين من مختلف الكليات والتخصصات.

وحضر المقابلات اكثر من ١٠٠ طالب و خريج و كانت مدة المقابلة الواحد لكل طالب مع الشركة التى تم اختيارها تتراوح ما بين ٣٠ - ٤٠ دقيقة تشمل عمل مقابلة عمل حقيقة مع إعطاء ١٠ دقائق تقيم من الشركة للطالب على أداءه و كيفية تطوير مهاراته المهنية و مراجعة على السيرة الذاتية أيضا.

يأتي هذا في إطار سعي مركز التوظيف لتوفير فرص أقرب للواقع لطلاب وخريجي الجامعة مما يمكنهم من المنافسة في سوق العمل. ويعتبر هذا أول حدث من نوعه في مجال نماذج محاكاة المقابلات لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢

نظم اليوم مهندسة ريم رحيم نائب مدير المركز للشراكات والعلاقات المؤسسية ومهندس محمود عاطف مدير المشروعات بالمركز. وقام قسم التطوير المهني بقيادة فرح طارق بتقديم نصائح خاصة باجتياز مقابلات العمل والتخلص من التوتر على هامش اليوم.