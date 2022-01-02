الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم شعفاط.. ويقصف مجمعاً لتصنيع الصواريخ

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مجمعاً لتصنيع الصواريخ في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ على شواطئ جوش دان.

وحسب "دنيا الوطن" الفلسطينية، قصفت مدفعية الاحتلال نقطة أخرى للضبط الميداني شمال شرق بيت لاهيا، بينما أطلقت المقاومة أطلقت صواريخ تجريبية بالتزامن مع القصف الإسرائيلي الذي استهدف نقطة رصد للمقاومة شرقي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

بينما استهدفت المقاومة طائرات الاحتلال بصاروخين من نوع سام 7 غرب قطاع غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال إثر اقتحامها مخيم "عقبة جبر" في أريحا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط في القدس المحتلة.

وكانت المقاومة الفلسطينية، استهدفت في وقت سابق، بنيران مضاداتها الأرضية، طائرات الاحتلال الحربية التي استهدفت موقع القادسية غرب مدينة خانيونس، جنوب القطاع.



كما أفادت مصادر محلية، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت عدة صواريخ تجريبية تجاه البحر في إطار تطوير قدراتها العسكرية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية.