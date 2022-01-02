التنمية المحلية تتلقي بلاغات المواطنين بشان تجمع مياه الأمطار عبر صوتك مسموع

بسبب موجة الطقس السيئ..

تتلقي وزارة التنمية المحلية بلاغات المواطنين بشأن تجمعات مياه الامطار بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد عبر مبادرة صوتك مسموع لتلقي شكاوي المواطنين.

وتتيح المبادرة التواصل مع المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس اب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الالكترونى [email protected]

وفى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية .

أوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار الى تعطيل الدراسة اليوم الأحد فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ومحافظة أسيوط .

كما أشار التقرير إلى سقوط أمطار غزيرة على مدينتي شرم الشيخ و طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء مع طقس شديد البرودة و أمطار ثلجية على معظم أنحاء المحافظة ، و انقطعت الكهرباء عن مدينتي طور سيناء و شرم الشيخ ، وقامت المحافظة بتشغيل الكهرباء فى شرم الشيخ على خط نويبع ، وتم اغلاق طريق شرم الشيخ/ الطور لحين انتهاء الأمطار و إصلاح الطريق ، وتعمل كافة مرافق المحافظة بكفاءة ولا يوجد تأثير على الملاحة الجوية و المطار يعمل بكفاءة.

وأوضح اللواء شعراوى أن التقرير أشار الى سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض مراكز محافظة البحر الأحمر خاصة مدينتي الغردقة وسفاجا و جارى رفع التراكمات، وايضا فى محافظة مطروح على مركز السلوم ، وفى محافظة أسيوط خاصة فى مدينة أسيوط الجديدة و مركز الفتح و الطقس شديد البرودة.

وسقطت أمطار خفيفة و متقطعة فى محافظة سوهاج على مركز ومدينة أخميم و حى الكوثر وحى غرب سوهاج، ولم ترق الى تجمعات وجارى رفعها .

فيما تشهد باقي المحافظات استقرار فى حالة الطقس ، حيث يسود طقس مائل للبرودة على المحافظات الساحلية ، و طقس معتدل فى باقى المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى استمرار رفع درجة الإستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما وجه اللواء محمود شعراوى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار فى المحافظات التى سقطت فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية.

أشار آخر تقارير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية إلى سقوط أمطار خفيفة على مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء ، كما سقطت ٣ أعمدة كهرباء ضغط عالى على بعد ٥ كم قبل مدينة شرم الشيخ.

كما سقطت أمطار غزيرة على طريق رأس غارب/ الزعفرانة ، وتم غلق طريق غارب / الغردقة لحين انتهاء الأمطار.

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