عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا مؤتمر "الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد" بكلية الحقوق جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية الحقوق بجامعة عين شمس مؤتمر بعنوان " الجوانب القانونية والإقتصادية لمكافحة الفساد "  ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وأ.د. محمد صافى عميد كلية الحقوق ، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح غدا الإثنين الموافق 3 يناير 2022 ،بقاعة أ.د. عبد الأحد جمال الدين بالكلية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

 

أوضح أ.د. محمد صافى عميد الكلية ، أن المؤتمر يشارك به نخبة من المتخصصين والأساتذة وسيتم خلاله عرض عدداً من البحوث من خلال أربع جلسات ، مشيرا إلي  أن الجلسة الأولى بعنوان 'الإعتبارات الإنسانية والشرعية والإقتصادية ودورها فى الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد" برئاسة  أ.د. السيد عطية أستاذ الأقتصاد السياسى ، وسيتم خلالها عرض ستة أبحاث .

 

أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان " الأجهزة الرقابية ودورها فى مجابهة الفساد " و يترأسها أ.د. رمزى الشاعر أستاذ القانون العام ، وتتضمن أيضا ستة أبحاث.

وأضاف الأستاذ الدكتور محمد صافى أن " العدالة الإجرائية والحد من ممارسة الفساد" هو عنوان الجلسة الثالثة والتى تشمل أربعة ابحاث ، ويترأس الجلسة أ.د. طه عوض غازى أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه ووكيل الكلية .

 

وتأتى الجلسة الأخيرة بعنوان "  آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولى والتشريعات المقارنة ، وتتضمن  ستة أبحاث أخري ويرأس الجلسة أ.د. محمد صافى أستاذ القانون الدولى  العام وعميد الكلية .

كلية الحقوق رئيس جامعة عين شمس وزير التعليم العالي جامعة عين شمس خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلية الحقوق بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

الضرائب: إلزام منظمي المعارض والمشاركين فيها بإصدار ملفات ضريبية

تأثير الطقس السيء وصل للفول .. مركز تغير المناخ يحذر المزارعين | شاهد

وزير النقل لعمال ورش السكك الحديد: الكفاءة معيار تقلد المناصب وليس الأقدمية

التموين: مصادرة ماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية حال المخالفة

باقى من الزمن أيام .. مواعيد مباريات أمم إفريقيا كاملة

"الإداري" يقضي بقبول طعن العامري فاروق على إقصائه من منصب نائب رئيس الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار في القاهرة اليوم.. واستمرار حالة عدم استقرار الطقس

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

فيديوجراف .. آخر تحذير .. التموين تبعث رسالة لأصحاب البطاقات الذكية

ارتفاع الأسعار والأجور .. قرارات حكومية جديدة في 2022

مزيج من فيروسين .. كل ما تريد معرفته عن متحور فلورونا الجديد

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ