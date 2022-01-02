عاجل
5500 طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب طنطا استشاري ذكورة: 75% من مرضى السكري يصابون بضعف الانتصاب اليوم الأحد.. انتهاء خضوع المقيم للضريبة على دمغة عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة شكر كل من دعمه وكان صوتا لمصابي دوشان أمام الرئيس.. أول معيد بكلية الحقوق من مرضي ضمور العضلات في حواره الأخير لـ صدي البلد: نصحني معلمي بالجلوس في المنزل فوضعت أمامي هدف النجاح بتفوق شعراوي يوجه بالتيسير على الراغبين فى الحصول على الأراضى القابلة للزراعة بـ الوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فجرا..محافظ الشرقية يتفقد مراكز الشمال ويتابع مشروعات الرصف والتطوير

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مراكز كفر صقر وأبو كبير وههيا فس ساعة متاخرة من صباح اليوم ،للوقوف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والرصف والتطوير الجاريه .

بدأ المحافظ جولته بزيارة مدينة كفر صقر لمتابعة أعمال الرصف والتجميل الجارية بشوارع المدينة والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين  ، وكذلك التأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم .

تفقد المحافظ أعمال الرصف ورفع الكفاءة الجارية بشوارع المستشفى وحي النصر والمرور والجوازات ، مشدداً على رئيس المركز بالمتابعة المستمرة للأعمال وسرعه الإنتهاء منها طبقاً  للجدول الزمني المحدد .

لماذا لم تتأثر الشرقية بالطقس السيئ؟.. المحافظ يجيب

كما تابع محافظ الشرقية أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع التحرير بطول 1800 م من الجهتين وعرض 12 م بتكلفة 5 ملايين جنيه ، وذلك في إطار خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

أكد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة كفر صقر بتكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة ومتابعة نوبتجيات عمل قسمي النظافة والاشغالات على مدار اليوم والتأكد من رفع أكوام القمامة أولاً بأول وإزالة الاشغالات  من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين و لإعادة الوجة الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمركز ومدينة كفر صقر تفقد أعمال الإنشاء الجارية للمبنى الجديد بمستشفى كفر صقر المركزي ، والمُقام  بتكلفة 100 مليون جنيه ، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

كما حرص المحافظ على تفقد  مركز الكلى الصناعي والمُقام بالجهود الذاتية والذي يضم  50 ماكينة غسيل كلوي في مرحلة التركيب ، لتقديم خدمة صحية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفى.

توجه المحافظ بعد ذلك لمعاينة الأرض المخصصة لإنشاء مجمع خدمات ومبنى رئاسة المركز ، بتكلفة 9 ملايين و250 ألف جنيه ، مشدداً على رئيس المركز بإلزام الشركة المنفذه بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال واستلام المبنى ودخوله الخدمة الفعلية ليقدم خدمة مميزه لأبناء المدينة .

التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستفسر منهم عن مستوى الخدمات المؤداه لهم وتعرف على مشاكلهم موجهاُ رئيس المركز بفحصها وتلبيتها في إطار الإمكانيات المتاحة.

توجه محافظ الشرقية لمركز ومدينة أبو كبير  لتفقد الأعمال التمهيدية الجارية لرصف وتطوير  ورفع كفاءة شارعي الحرية وعبد العزيز بتكلفة 8 مليون جنيه  ، مؤكداً على رئيس مركز ومدينة أبو كبير  ضرورة مضاعفه الأعمال والإنتهاء من أعمال الرصف ورفع كفاءة الشارعين  لتهيئتهما أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما تابع المحافظ أعمال  إنشاء نفق مشاه أسفل السكة الحديد بمدينة أبو كبير والمُقام بتكلفة 19مليون  جنيه حيث يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين منطقة السوارس ووسط البلد ومجلس المدينة ويساهم في  فك الاختناقات المرورية بالمنطقة ويعمل على تفادي حوادث القطارات حفاظاً على أرواح المواطنين.

إنتقل محافظ الشرقية لمركز ومدينة ههيا للإطمئنان على  سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والميادين العامة ، ومتابعة أعمال النوبتجيه المسائية لأعمال النظافة، مشدداً على رئيسة المركز بمتابعة إلتزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم و مواعيد الغلق المحددة ،لإعادة الإنضباط للشارع.

رافق المحافظ في جولته الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر ، والمهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير ، والدكتورة سحر لطفي رئيسه مركز ومدينة ههيا

الشرقية تحرير زيارة محافظ الشرقية المستشفى عيد المرور

ترشيحاتنا

الضرائب: إلزام منظمي المعارض والمشاركين فيها بإصدار ملفات ضريبية

تأثير الطقس السيء وصل للفول .. مركز تغير المناخ يحذر المزارعين | شاهد

وزير النقل لعمال ورش السكك الحديد: الكفاءة معيار تقلد المناصب وليس الأقدمية

التموين: مصادرة ماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية حال المخالفة

باقى من الزمن أيام .. مواعيد مباريات أمم إفريقيا كاملة

"الإداري" يقضي بقبول طعن العامري فاروق على إقصائه من منصب نائب رئيس الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار في القاهرة اليوم.. واستمرار حالة عدم استقرار الطقس

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

فيديوجراف .. آخر تحذير .. التموين تبعث رسالة لأصحاب البطاقات الذكية

ارتفاع الأسعار والأجور .. قرارات حكومية جديدة في 2022

مزيج من فيروسين .. كل ما تريد معرفته عن متحور فلورونا الجديد

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ