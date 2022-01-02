فجرا..محافظ الشرقية يتفقد مراكز الشمال ويتابع مشروعات الرصف والتطوير

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مراكز كفر صقر وأبو كبير وههيا فس ساعة متاخرة من صباح اليوم ،للوقوف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والرصف والتطوير الجاريه .

بدأ المحافظ جولته بزيارة مدينة كفر صقر لمتابعة أعمال الرصف والتجميل الجارية بشوارع المدينة والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين ، وكذلك التأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم .

تفقد المحافظ أعمال الرصف ورفع الكفاءة الجارية بشوارع المستشفى وحي النصر والمرور والجوازات ، مشدداً على رئيس المركز بالمتابعة المستمرة للأعمال وسرعه الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد .

كما تابع محافظ الشرقية أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع التحرير بطول 1800 م من الجهتين وعرض 12 م بتكلفة 5 ملايين جنيه ، وذلك في إطار خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

أكد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة كفر صقر بتكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة ومتابعة نوبتجيات عمل قسمي النظافة والاشغالات على مدار اليوم والتأكد من رفع أكوام القمامة أولاً بأول وإزالة الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين و لإعادة الوجة الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمركز ومدينة كفر صقر تفقد أعمال الإنشاء الجارية للمبنى الجديد بمستشفى كفر صقر المركزي ، والمُقام بتكلفة 100 مليون جنيه ، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

كما حرص المحافظ على تفقد مركز الكلى الصناعي والمُقام بالجهود الذاتية والذي يضم 50 ماكينة غسيل كلوي في مرحلة التركيب ، لتقديم خدمة صحية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفى.

توجه المحافظ بعد ذلك لمعاينة الأرض المخصصة لإنشاء مجمع خدمات ومبنى رئاسة المركز ، بتكلفة 9 ملايين و250 ألف جنيه ، مشدداً على رئيس المركز بإلزام الشركة المنفذه بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال واستلام المبنى ودخوله الخدمة الفعلية ليقدم خدمة مميزه لأبناء المدينة .

التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستفسر منهم عن مستوى الخدمات المؤداه لهم وتعرف على مشاكلهم موجهاُ رئيس المركز بفحصها وتلبيتها في إطار الإمكانيات المتاحة.

توجه محافظ الشرقية لمركز ومدينة أبو كبير لتفقد الأعمال التمهيدية الجارية لرصف وتطوير ورفع كفاءة شارعي الحرية وعبد العزيز بتكلفة 8 مليون جنيه ، مؤكداً على رئيس مركز ومدينة أبو كبير ضرورة مضاعفه الأعمال والإنتهاء من أعمال الرصف ورفع كفاءة الشارعين لتهيئتهما أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء نفق مشاه أسفل السكة الحديد بمدينة أبو كبير والمُقام بتكلفة 19مليون جنيه حيث يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين منطقة السوارس ووسط البلد ومجلس المدينة ويساهم في فك الاختناقات المرورية بالمنطقة ويعمل على تفادي حوادث القطارات حفاظاً على أرواح المواطنين.

إنتقل محافظ الشرقية لمركز ومدينة ههيا للإطمئنان على سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والميادين العامة ، ومتابعة أعمال النوبتجيه المسائية لأعمال النظافة، مشدداً على رئيسة المركز بمتابعة إلتزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم و مواعيد الغلق المحددة ،لإعادة الإنضباط للشارع.

رافق المحافظ في جولته الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر ، والمهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير ، والدكتورة سحر لطفي رئيسه مركز ومدينة ههيا