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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

صيدلة حلوان تنظم «ويبنار دولي» عن علاقة المناعة الطبيعية والإصابة بفيروس كورونا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان ويبنار دولي عن علاقة المناعة الطبيعية والإصابة بفيروس كورونا، وجاء ذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، حيث ألقت الدكتورة أمل عامر أستاذ المناعة بجامعة أوهايو الأمريكية محاضرة عن دور المناعة الطبيعية في استجابة الجسم لفيروس كورونا وتحديد شدة الإصابة، وأدار اللقاء  الدكتور رامي عزيز أستاذ المناعة بجامعة القاهرة ومدير وحدة أبحاث المناعة بمستشفى 57357.

وقد شارك بالحضور ما يزيد عن مائة باحث من الجامعات ومراكز البحوث المصرية وبعض الدول الأجنبية والعربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، موريشيوس، ماليزيا، نيجيريا، السعودية والإمارات.

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وقد أشار الدكتور ممدوح مهدي إلي أهمية هذه اللقاءات العلمية التي تتيح التفاعل بين الباحثين المصريين ونظرائهم من كل دول العالم لتبادل الخبرات والإطلاع علي الجديد في المجالات البحثية المختلفة. 

وأضاف الدكتور سامح سرور إن الكلية تحرص علي استقدام كبار العلماء في المجالات البحثية التي تخدم البحث العلمي في مجال الصيدلة والطب لعرض أحدث أبحاثهم ما يتيح لباحثينا الفرصة في التعرف علي أحدث الأبحاث وتكوين شراكات دولية جديدة مع علماء متميزين، مع إتاحة الفرصة لكل الباحثين في كل الجامعات والمراكز البحثية بمصر وكذلك الباحثين في الخارج للمشاركة والاستفادة من هذا اللقاء العلمي المتميز.

من الجدير بالذكر أن كلية الصيدلة تنظم الويبنار الدولي بشكل شهري، ومن المنتظر عقد الويبنار القادم في الرابع والعشرين من يناير القادم ويتناول اللقاء القادم موضوع التحكم في سمية البكتريا كطريقة واعدة للتغلب على مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. 
 

كلية الصيدلة جامعة حلوان ويبنار دولي المناعة الطبيعية والإصابة بفيروس كورونا كورونا فيروس كورونا جامعة حلوان

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