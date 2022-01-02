إسرائيل تدق ناقوس الخطر بعد اكتشاف سلالة جديدة لإنفلونزا الطيور تنتقل للبشر

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن إنفلونزا الطيور تستمر بالانتشار في حظائر الطيور بشمال البلاد، بعد اكتشاف حالات في حظائر الدواجن في قرية ديفورا المحاذية لمدينة العفولة.

ووفقا هيئة البث الإسرائيلية، تبين أن الحديث يدور عن طفرة للفيروس يمكن أن تنتقل إلى الإنسان عن طريق الاتصال المباشر بالطيور، حيث حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية المواطنين من لمس الطيور المصابة أو المريضة.

وفرضت وزارة الزراعة طوقا على حظائر الدواجن تقع داخل دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات من الحظيرة المصابة في قرية ديفورا.

يذكر أن طفرة مشابهة للفيروس كانت قد رصدت قبل أسبوع في قرية رام أون على الحدود مع لبنان.