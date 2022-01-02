مهنى:إلغاء إستمارة 6 بقانون العمل الجديد انتصار حقيقي للعمالة

قال النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، إن قانون العمل الجديد انتصر للعامل المصرى، الذى يعد أساس الصناعة المحلية.

وأكد أن أهم المكتسبات التى يحصدها العمالة المصرية، هو إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 ، موضحا أن تلك القرار ساهم فى التصدى لظاهرة فصل العمال التعسفى والحفاظ على حقوقهم المادية.

وأشار عضو مجلس النواب، خلال بيان صادر اليوم، إلى أن العديد من العاملين كانوا يجبرون على توقيع هذه الاستمارات بعقود العمل، الأمر الذى يهدر حقوقهم، موضحا أن عدد ساعات العمل الاى نصت عليها المادتين 90 و92، والتى تطرقت إلى أن عدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات، انتصار حقيقي للعامل المصرى.