فرنسا تزيل علم الاتحاد الأوروبي من قوس النصر.. ماذا يحدث؟

تولت فرنسا في ١ يناير، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر لأول مرة منذ عام 2008، واستبدلت السلطات الفرنسية العلم الفرنسي في قوس النصر في باريس بعلم الاتحاد الأوروبي.

وأزالت السلطات الفرنسية، اليو الأحد، علم الاتحاد الأوروبي من نصب قوس النصر في باريس بعد رد فعل عنيف من السياسيين اليمينيين.

انتقد عدد من السياسيين الفرنسيين بشدة استبدال علم فرنسا، بعلم الاتحاد الأوروبي تحت قوس النصر.

قالت زعيمة حزب التجمع الوطني، والمرشحة للرئاسة، مارين لوبان، إن قرار استبدال العلم الفرنسي مؤقتًا بعلم الاتحاد الأوروبي على قوس النصر كان “شائنًا واستفزازيًا”.

وانتقد مرشح الرئاسة الفرنسية، إريك زمور، تغيير العلم ووصفه بأنه إهانة. كما طالب فاليري بيكريس، رئيسة منطقة إيل دو فرانس الفرنسية والمرشحة من حزب الجمهوريين، بإعادة العلم.

وتحرك كليمنت بون، وزير الدولة للشؤون الأوروبية، للدفاع عن القرار، قائلا في مقابلة مع محطة الإذاعة الفرنسية BFMTV، إن تغيير العلم كان مؤقتًا، مضيفًا أنه سيتم إرجاع علم فرنسا في غضون أيام قليلة.