آخر تجهيزات حفل عاصي الحلاني في "إكسبو 2020 دبي"

يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني لاستقبال الجمهور العربي والعالمي في حفله المقبل في مسرح اليوبيل بـ"إكسبو 2020 دبي".



وقد انتهى عاصي الحلاني من وضع اللمسات الأخيرة مع المنتج والمخرج صلاح الياسري لحفله المنتظر والذي سيحييه مساء يوم 6 يناير الجاري 2022 ، ضمن تجهيزات تقنية عالية المستوى تليق بالحدث العالمي الذي يقام في إمارة دبي بدولة الإمارات.

وكان الحلاني قد وصل الى دبي قادماً من العاصمة الأردنية عمّان، بعد أن أحيا حفل رأس السنة مع الجمهور الأردني، ليؤكد موعده المقبل في "إكسبو 2020 دبي" وتنوعه في الأغنيات التي سيقدمها من أغنياته اللبنانية والخليجية والعربية التي لاقت نجاحات كبيرة في كل مكان.