الري : إنشاء شبكة كهرباء وسط أراضي توشكي من أصعب التحديات التي واجهتنا

تناول الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc" العديد من الموضوعات المهمة والتي جاء أبرزها:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الرئيس السيسي وجه بأولوية استخدام المياه العذبة في ري النباتات التي يحتاجها المواطن، معقباً: "أي نباتات للزينة يجب أن نستخدم المياه الصالحة لإعادة الاستخدام.

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن قانون الري القديم كان يتعامل مع الفيضان والطرق الحماية منه، ولكن الآن يتم التعامل مع ندرة وقلة المياه، لذلك تم تغيير فلسفة القانون، لتشجيع الري الحديث، وترشيد الاستهلاك.

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن حجم التعديات على الترع والمصارف والمنشآت المائية في مصر بصفة عامة، وصل إلى 600 ألف حالة تعدي، وتم إزالة 400 ألف حالة تعدي منهم، وتبقى 200 ألف حالة.

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مشروع تبطين الترع تكمن في تحقيق العدالة في توزيع المياه بين الفلاحين، معقباً: " الفلاحين في 2016، كانوا بيجولنا الوزارة وبيشتكوا ويعملوا مظاهرات، خاصة فلاحين الفيوم".

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، لحل الأزمات، معقباً: "كل نقطة مياه بالنسبالي مورد مهم".

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن نصيب مصر سنوياً من المياه هو 60 مليار متر مكعب، وذلك من مياه النيل والمياه الجوفية ومياه الأمطار، معقباً: "مجموعهم حوالي 60 مليار متر مكعب تقريباً".

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الري في أراضي توشكى يتم من خلال المياه الجوفية والمياه العذبة، بينما مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع بحر البقر، يعتمدان في الري على مياه صرف معالجة، لذلك يتم عمل محطات معالجة لهم، وبالفعل تم الانتهاء من محطة معالجة مياه صرف بحر البقر، والمحطة الأُخرى تحت الإنشاء.

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الوزارة واجهت العديد من التحديات أثناء تنفيذ مشروع توشكى، منها عدم وجود شبكة كهرباء داخل أراضى توشكى، حيث كانت الشبكة المتوفرة على الحدود، والمشروع كان يحتاج إلى شبكة داخلية للبنية التحتية.

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة المصرية أنفقت 40 مليار جنيه على مشروع توشكى، منذ عام 1997 وحتى الآن.

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن منذ إنشاء مشروع توشكى تم النظر إليه كمشروع استثماري، معقباً: "وفعلاً جه مستثمرين ولكن المستثمر مش عايز يصرف كتير، علشان يسترد عائد الاستثمار سريعاً".