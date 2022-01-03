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توك شو

الري : إنشاء شبكة كهرباء وسط أراضي توشكي من أصعب التحديات التي واجهتنا

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية

تناول الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc" العديد من الموضوعات المهمة والتي جاء أبرزها:

 

حفاظاً على المياه العذبة.. وزير الري يوضح إشكالية زراعة نباتات الزينة والمياه التي سيتم استخدامها

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الرئيس السيسي وجه بأولوية استخدام المياه العذبة في ري النباتات التي يحتاجها المواطن، معقباً: "أي نباتات للزينة يجب أن نستخدم المياه الصالحة لإعادة الاستخدام.

 

بـ الضمير أو القانون .. الري: المواطن أصبح لديه وعي بأهمية الحفاظ على المياه لكنه لم يتحول لأفعال

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن قانون الري القديم كان يتعامل مع الفيضان والطرق الحماية منه، ولكن الآن يتم التعامل مع ندرة وقلة المياه، لذلك تم تغيير فلسفة القانون، لتشجيع الري الحديث، وترشيد الاستهلاك.

 

الري: إزالة 400 ألف حالة تعد على منافع الري

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن حجم التعديات على الترع والمصارف والمنشآت المائية في مصر بصفة عامة، وصل إلى 600 ألف حالة تعدي، وتم إزالة 400 ألف حالة تعدي منهم، وتبقى 200 ألف حالة.

 

الري: مشروع تبطين الترع ساهم في زيادة أسعار الأراضي بنسبة 30%

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مشروع تبطين الترع تكمن في تحقيق العدالة في توزيع المياه بين الفلاحين، معقباً: " الفلاحين في 2016، كانوا بيجولنا الوزارة وبيشتكوا ويعملوا مظاهرات، خاصة فلاحين الفيوم".

 

الري: كل نقطة مياه مورد مهم يجب استغلاله لحل الأزمات

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، لحل الأزمات، معقباً: "كل نقطة مياه بالنسبالي مورد مهم".

 

الري: فجوة بين مواردنا المائية واستهلاكنا تصل لـ 20 مليار متر مكعب

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن نصيب مصر سنوياً من المياه هو 60 مليار متر مكعب، وذلك من مياه النيل والمياه الجوفية ومياه الأمطار، معقباً: "مجموعهم حوالي 60 مليار متر مكعب تقريباً".

 

"كل 25 مليون نسمة يحتاجون 25 مليار متر مكعب".. الري يُحذر من تأثير الزيادة السكانية على المياه

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الري في أراضي توشكى يتم من خلال المياه الجوفية والمياه العذبة، بينما مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع بحر البقر، يعتمدان في الري على مياه صرف معالجة، لذلك يتم عمل محطات معالجة لهم، وبالفعل تم الانتهاء من محطة معالجة مياه صرف بحر البقر، والمحطة الأُخرى تحت الإنشاء.

 

الري: إنشاء شبكة كهرباء وسط أراضي توشكي من أصعب التحديات التي واجهتنا

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الوزارة واجهت العديد من التحديات أثناء تنفيذ مشروع توشكى، منها عدم وجود شبكة كهرباء داخل أراضى توشكى، حيث كانت الشبكة المتوفرة على الحدود، والمشروع كان يحتاج إلى شبكة داخلية للبنية التحتية.

 

وزير الري: الدولة أنفقت 40 مليار جنيه على توشكى خلال 24 سنة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة المصرية أنفقت 40 مليار جنيه على مشروع توشكى، منذ عام 1997 وحتى الآن.


الدولة والقوات المسلحة والتنظيم الجيد.. الري توضح سر إنجاز مشروع توشكى 

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن منذ إنشاء مشروع توشكى تم النظر إليه كمشروع استثماري، معقباً: "وفعلاً جه مستثمرين ولكن المستثمر مش عايز يصرف كتير، علشان يسترد عائد الاستثمار سريعاً".

 

محمد عبد العاطي وزير الري الموارد المائية زراعة نباتات الزينة مشروع تبطين الترع

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