بـ الضمير أو القانون .. الري: المواطن أصبح لديه وعي بأهمية الحفاظ على المياه لكنه لم يتحول لأفعال

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن قانون الري القديم كان يتعامل مع الفيضان والطرق الحماية منه، ولكن الآن يتم التعامل مع ندرة وقلة المياه، لذلك تم تغيير فلسفة القانون، لتشجيع الري الحديث، وترشيد الاستهلاك.

وأضاف محمد عبد العاطي خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، أنه يجب وضع غرامات على الإهمال في المياه، وعلى الفلاح الذي يقوم بزرع زراعات مستهلكة للمياه، منوهاً أن هذا القانون تم الانتهاء منه في 2017، ولكن تم إصداره في يوم 23 من شهر أكتوبر الماضي بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.

ونوه وزير الري والموارد المائية أن هذا القانون يعكس صورة الدولة المصرية، وقدرتها على إدارة مواردها المائية، منوهاً أن مصر من الدول المتقدمة في إدارة المياه، وتُؤخذ كمثالاً وقدوة على مستوى العالم

وتابع محمد بعد العاطي قائلاً: "أنا مش ببالغ، ده مش كلامي .. ده كلام رئيس المجلس العالمي للمياه، وتم تسجيله .. وممكن تسمعوه".

وأردف وزير الري والموارد المائية: "المواطن أصبح لديه وعي بأهمية الحفاظ على المياه، لكن هذا الوعي لم يتحول إلى أفعال حتى الآن .. وده هيتحول بحاجتين، إما الضمير أو القانون".