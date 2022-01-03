مركز الابتكار وريادة الأعمال .. الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية.. نوفير الدعم اللازم والتواصل مع شركاء من الصناعة للوصول لمنتجات نهائية يمكن تداولها بالسوق

مركز الابتكار وريادة الأعمال :

يعد الأول من نوعه على مستوى الجام

يعمل علي بناء الشخصية واكتشاف المواهب

تم تكريمه من قبل العديد من الجهات

قال ضياء خليل المشرف العام على أنشطة مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، إن المركز يقدم الدعم للطلاب والباحثين للعمل على مخرجات الأبحاث العلمية للمساعدة في تحويلها إلى نماذج نصف صناعية قابلة للتسويق .

وأشار إلى أن المركز قد نجح وطلابه في المشاركة في العديد من المسابقات الدولية وتحقيقه مراكز متقدمة على مستوى العالم وتم تكريمه من قبل العديد من الجهات .

وأكد علي أهمية دور الإبتكار وريادة الأعمال كعنصر أساسي ضمن منظومة الجامعة والتي تسعى لتسخير المعرفة لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني، والمشاركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في شتي المجالات، مشيرا أن مركز الابتكار يعتبر خطوة رائدة خطتها الجامعة.

وأوضح أن المركز مكون من 4 أدوار على مساحة 8000 متر مربع ويضم أيضًا مركز التوظيف بالجامعة برئاسة الدكتور أيمن فريد ومركز والتدريب .

وطالب بضرورة التواصل الفعال مع الطلاب وتبني افكارهم مع توفير الدعم اللازم والتواصل مع شركاء من الصناعة من اجل الوصول لمنتجات نهائية يمكن تداولها بالسوق.

وأكد أن الجامعة تستهدف بناء الشخصية واكتشاف المواهب وليس فقط للتعليم والتعلم، نطمح أن تكون جامعة عين شمس جامعة من جامعات الجيل الرابع.

أجرى مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني ونواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء المجلس من الخارج، جولة تفقدية داخل مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية.وتم الإنتهاء من تطويره وتجهيزه تحت اشراف مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ليكون بذلك نقلة نوعية داخل الجامعة لتراكب جامعات الجيل الرابع.

وقال المتيني، إن المركز يقدم الدعم للطلاب والباحثين للعمل على مخرجات الأبحاث العلمية للمساعدة في تحويلها إلى نماذج نصف صناعية قابلة للتسويق، مشيرا إلى أنه قد نجح المركز وطلابه في المشاركة في العديد من المسابقات الدولية وتحقيقه مراكز متقدمه على مستوى العالم وتم تكريمه من قبل العديد من الجهات .

وقام الحضور بجولة تفقدية بالمبني المكون من ٤ ادوار على مساحة ٨٠٠٠ متر مربع ويضم ايضا مركز التوظيف بالجامعة برئاسة الدكتور ايمن فريد ومركز والتدريب والتطوير برئاسة الدكتورة نيفين عاصم.

واكد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، على اهمية دور الإبتكار وريادة الاعمال كعنصر أساسي ضمن منظومة الجامعة والتي تسعى لتسخير المعرفة لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني، والمشاركة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في شتي المجالات، مشيرا ان مركز الابتكار يعتبر خطوة رائدة خطتها الجامعة.

وأشار الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى ضرورة تكاتف وتعاون بين جميع الوحدات المتعلقة بالابتكار وريادة الاعمال بالمركز.

فيما أكد الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على اهمية توسيع الشراكات مع مؤسسات المجتمع بصفة عامة لرعاية افكار الطلاب.

ومن جانبه قالت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، إنّ الكلية مهتمة منذ نشأتها بصناعة البرمجيات، كما أن مصر متميزة في هذا المجال على مستوى كل القطاعات، وهناك العديد من الأقسام المتميزة.

وأكدت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات و المعلومات، أنه تم بدء الدراسة بأول برنامج متخصص في حوسبة الروبوتات بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية ، وذلك اعتبارا من العام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

وأشارت عميد كلية الحاسبات والمعلومات الي أن دارسة البرنامج تمنح درجة البكالوريوس المعتمد من جامعة عين شمس، إلى جانب البرامج الدراسية الأساسية التي تقدمها كلية الحاسبات والمعلومات، وهي علوم الحاسب ، نظم المعلومات، الحاسبات العلمية ، نظم الحاسبات.

بالإضافة إلى البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة و هي برنامج تقنية المعلومات، وبرنامج هندسة البرمجيات ، فضلاً عن برنامج الذكاء الاصطناعي ، برنامج الأمن السيبراني و برنامج الوسائط الرقمية المتعددة.

الجدير بالذكر شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة والدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي ، اختبار أول روبوت (ممرضة آلية) من تنفيذ فريق بحثي من كلية الحاسبات والمعلومات ، و يحمل اسم (شمس).

وجاءت فكرة الروبوت نابعة من الظروف التي فرضتها الجائحة و ضرورة إتباع إجراءات الوقاية والتي تعد قدر المستطاع ، لذا حرص طلاب كلية الحاسبات والمعلومات على تنفيذ مشروع يخدم المريض ويصب في مصلحة القطاع الصحي بالدرجة الأولى.

و أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تبنت مشروع الطلاب وسخرت له كل الإمكانات حتى يخرج بالشكل الأمثل و يمكن تعميمه على نطاق واسع ، كما تم التوجيه بالتواصل بين فريق كلية الحاسبات و المعلومات وكلية الطب وكلية التمريض حتى يتم تقديم مشروع متكامل يفي بالأغراض التي خصص لها.