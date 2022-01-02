انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الثاني للكيميائيين فى الأقصر

انطلقت اليوم الأحد بمحافظة الأقصر ، فعاليات الملتقى العلمي الثاني الذي تنظمه جمعية زمالة الكيمائيين المصرية، تحت عنوان "الكيمياء.. خبراء وتطبيقات من أجل تطور الصناعة وخدمة المجتمع"، بقاعة المؤتمرات بحضور الدكتور علاء عطية، رئيس مجلس إدارة جمعية زمالة الكيمياء المصرية، والدكتور عبدالغني مصلح، والأستاذة الدكتورة سحر مصطفى، رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنصورة، والمستشار الدكتور حسن السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار الاقتصادي أشرف محمود، واللواء دكتور محمد نور الدين، والدكتور محمد زايد، والاستاذ عبده هاشم، وكيل وزارة القوى العاملة بالأقصر، ولفيف من الكيميائيين بالأقصر.

وذلك تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ورعاية فخرية للدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة،



بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الجمهوري، أعقبه قراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الدكتور علاء عطية الذي رحب فيها برئيس جامعة الأقصر وشكره على رعايته للملتقى الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الكيمياء في خدمة المجتمع، مؤكدا أن الجمعية تقدم الخبراء والاستشاريين في كل علوم الكيمياء وتكوين حلقات وصل بين خريجي كلية العلوم والمصانع وتدريبهم بها والحصول على الخبرات المطلوبة وتأهيلهم لسوق العمل، وتنفيذ الابحاث التطبيقية في المصانع وادخال فكر الحفاظ على البيئة فيها، لافتا إلى أن الجمعية تسير بخطوات متقدمة فالملتقى الماضي كانت الجمعية تحت التأسيس، أما الحالي فنعلن فيه إشهار الجمعية بشكل رسمي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أن الملتقى يناقش موضوعات هامة مثل دور الكيمياء في حماية البيئة من بعض المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها والاستفادة منها، ودور الهيئات النووية المصرية في تنمية المجتمع، والخدمات العلمية في التطبيقات الصناعية، والبولي يوريا وتطبيقاتها، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، ودور الاستشارات والدراسات العلمية في تطوير الصناعة، والكيمياء ودورها في الحروب، وكيفية إعداد الأبحاث للنشر الحر في مجلة كيمياء متراكبات العناصر الانتقالية.

رحب الأستاذ الدكتور محمد محجوب، بالحضور موجها الشكر للجمعية على الانجازات التي تحققت في وقت قصير، مؤكدا أن الكيمياء لعبت دورا مهما خلال جائحة كورونا من خلال انتاج الكحول والمطهرات، مشيرا إلى أنه كان حريصا على ضرورة إنشاء نقابة للعلميين بالأقصر، لأنها بمثابة منارة علمية تضم عددا كبيرا من العلماء والخبراء تساهم في خدمة المجتمع.

وتابع: جامعة الأقصر بصدد افتتاح كلية العلوم العام المقبل والتي ستعزز من أنشطة الجمعية، من خلال إقامة الملتقيات المقبلة بها، موضحا أننا نحاول إنشاء أقسام غير نمطية بالكلية يكون لها دور فعال في خدمة المجتمع.

وفي الختام تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية، كما أهدى اللواء محمد نور الدين كتابه "ملحمة كبريت" لرئيس جامعة الأقصر.

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