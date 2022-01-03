عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أمطار غزيرة تضرب الغردقة".. محافظ البحر الأحمر يوضح كيفية التعامل مع موجة الطقس السيئ

الغردقة
الغردقة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مرت محافظة الغردقة بـ موجة طقس سيئة بداية من ظُهر يوم الجمعة الماضي، حيث تعرضت الشوارع والمواطنين لسقوط أمطار غزيرة وثلوج، معقباً: "الأمطار والثلوج سقطت في وسط الغردقة والممشى السياحي، وكان الأجانب والسياح سعداء جداً".

وأضاف عمرو حنفي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن بعد ذلك اشتدت الموجة السيئة ليلاً، والساعات الأولى من الفجر، وكان لها تأثير كبير على الطرق، حيث تم إغلاق طريق الشيخ فضل الموجود بعد رأس غارب والمؤدي بصورة مباشرة إلى المنيا، وذلك بالتنسيق مع محافظ المنيا.

وتابع محافظ البحر الأحمر أنه تم إلغاء الدراسة أيضاً في 3 مدن رئيسية في البحر الأحمر، وهما: سفاجا، الغردقة، رأس غارب، مضيفاً أنه تم إغلاق طريق الغردقة المؤدي إلى رأس غارب أيضاً، نظراً لحدوث السيول، منوهاً أنه تم فتح جميع الطرق بعد إغلاق دام نحو 12 ساعة.

وأردف عمرو حنفي أن بمجرد التبليغ بحالة الطقس، يتم الاستعداد لموجهة هذه الحالة، وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني، وسيارات الشفط، وسيارات الإسعاف، وهيئة الطرق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، معقباً: "تعاملنا بشكل جيد مع موجة الطقس بالتنسيق مع كافة الجهات".

محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى موجة طقس سيئة محافظ المنيا طريق الشيخ فضل رأس غارب

موضوعات متعلقة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

الرئيس السيسي يفتتح مشروع الإسكان البديل روضة أكتوبر

نبقى فاهمين.. السيسي: أنا عايز الناس تتكلم ويبقى فيه تعبير عن الرأي

7 سنوات إنجازات غير مسبوقة لـ الرياضة في حكم الرئيس السيسي ..شاهد

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

توفيق عبد الرازق يكتب: «مصر- السيسي» تجسد الشموخ‭ ‬المصرى

3 أدعية واظب عليها كل يوم.. و100 دعاء تجمع خيري الدنيا والآخرة

بالإنفوجراف.. الاقتصاد المصري ينجح في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات

ترشيحاتنا

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

وجد في شعرها.. القمل يكشف أسرار مومياء عمرها 2000 سنة

سباق بين أمريكا واليابان.. دودج SRT ديمون في مواجهة دراجة نارية.. فيديو

دعاء قيام الليل لتحقيق الأمنيات

اكتشف ما إذا كان هاتفك مخترق أم لأ.. تطبيق مجاني لحماية التليفون من التجسس والاختراق

بسبب الزيادة السكانية الكبيرة.. حصة الفرد من المياه في خطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

برق ورعد.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

بسبب الشبورة.. اصطدام سيارة بـ الإسعاف والنجدة في حادث على الطريق الأوسطي.. صور

أول رد من وزارة الشباب والرياضة على الحكم بقبول طعن العامري فاروق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

لماذا تتمنى سمية الخشاب الزواج من نجار؟.. وماذا قالت لكهربا وحمو بيكا؟

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

فيديو

محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وعود كيروش قبل السفر إلى الكاميرون

مفيش بطاقات تاني.. قرار صارم من التموين بشأن بدل التالف والفاقد.. فيديوجراف

قبل إعدامه.. ماذا طلب سفاح الإسماعيلية من والدته| فيديوجراف

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ