"أمطار غزيرة تضرب الغردقة".. محافظ البحر الأحمر يوضح كيفية التعامل مع موجة الطقس السيئ

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مرت محافظة الغردقة بـ موجة طقس سيئة بداية من ظُهر يوم الجمعة الماضي، حيث تعرضت الشوارع والمواطنين لسقوط أمطار غزيرة وثلوج، معقباً: "الأمطار والثلوج سقطت في وسط الغردقة والممشى السياحي، وكان الأجانب والسياح سعداء جداً".

وأضاف عمرو حنفي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن بعد ذلك اشتدت الموجة السيئة ليلاً، والساعات الأولى من الفجر، وكان لها تأثير كبير على الطرق، حيث تم إغلاق طريق الشيخ فضل الموجود بعد رأس غارب والمؤدي بصورة مباشرة إلى المنيا، وذلك بالتنسيق مع محافظ المنيا.

وتابع محافظ البحر الأحمر أنه تم إلغاء الدراسة أيضاً في 3 مدن رئيسية في البحر الأحمر، وهما: سفاجا، الغردقة، رأس غارب، مضيفاً أنه تم إغلاق طريق الغردقة المؤدي إلى رأس غارب أيضاً، نظراً لحدوث السيول، منوهاً أنه تم فتح جميع الطرق بعد إغلاق دام نحو 12 ساعة.

وأردف عمرو حنفي أن بمجرد التبليغ بحالة الطقس، يتم الاستعداد لموجهة هذه الحالة، وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني، وسيارات الشفط، وسيارات الإسعاف، وهيئة الطرق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، معقباً: "تعاملنا بشكل جيد مع موجة الطقس بالتنسيق مع كافة الجهات".