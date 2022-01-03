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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يتصدر تريند تويتر بسرعته الخيالية أمام تشيلسي

مباراة ليفربول أمام
مباراة ليفربول أمام تشيلسي

تصدر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فى مصر وانجلترا وبعض دول أوروبا، وذلك بعد انتشار صورة له من داخل الملعب في المباراة أمام تشيلسي، توضح سرعته الخيالية أثناء المباراة.

 

وانتشرت الصورة بشكل كبير بين مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلق رواد السوشيال ميديا علي سرعة محمد صلاح الخيالية، التي ظهرت في الصورة لمنافسة لاعبي تشيلسى فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابي 2 \ 2 ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

 

مباراة ليفربول أمام تشيلسي 

 

وتصدر أسم اللاعب محمد صلاح قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل محبي محمد صلاح، فى مصر ودول أوروبا، كالاتي:

 

 

وأنهى التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما قمة تشيلسي وضيفه ليفربول، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

أهدر ليفربول فرصة تحقيق هدف مبكر في الدقيقة 6 بعدما أرسل ماني تمريرة عرضية رائعة وصلت لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة ولكن تصدى لها ميندي ببراعة.

ورد تشيلسي سريعا، بعدما أهدر بوليسيتش فرصة هدف بعدما اخطأ أرنولد في إخراج الكرة من منطقة الجزاء لتصطدم في لاعب تشيلسي وتصل لبوليسيتش الذي حاول مراوغة حارس ليفربول، ولكن الأخير قطع الكرة ببراعة.

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وجاء الهدف الأول بعد أن استغل ماني خطأ من المدافع تريفوه تشالوباه في التعامل مع الكرة واستلم ماني الكرة وراوغ الحارس إدوارد ميندي ثم سدد الكرة بقوة في الشباك.

واستطاع صلاح أن يسجل هدفاً رائعا في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، بعدما وصلت له كرة على الجبهة اليمنى بعد تمريرة من أرنولد، ليراوغ الملك المصري ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي، ويسدد بقوة في الزاوية الضيقة لمرمى ميندي حارس تشيلسي.

وجاء هدف تقليص الفارق بعدما سدد  ماركوس ألونسو الكرة مباشرة من الركلة الثابتة وتصدى لها الحارس كاومين كيلير وشتت الكرة بقبضة يده ولكن وصلت الكرة لكوفاسيتش على حدود منطقة الجزاء الذي سددها مباشرة على الطائر لترتطم بالقائم الأيسر وتسكن الشباك.

ونجح البلوز في تسجيل التعادل حيث مرر كانتي الكرة لبوليسيتش داخل منطقة الجزاء وانفرد الأخير بالحارس ثم سددها على يسار الحارس داخل الشباك.

وتألق إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي، وتصدى لتسديدة رائعة من محمد صلاح الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن الحارس تصدى للكرة ببراعة.

وعاد ميندي ليتألق مرة أخرى، بعدما تصدى لتسديدة رائعة من ساديو ماني بعد هجمة رائعة شهدت العديد من التمريرات بينه وبين محمد صلاح.

ورفع فريق تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلاص مانشستر سيتي صاحب الصدارة بـ53 نقطة، وجاء ليفربول ثالثا برصيد 42 نقطة.

 

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