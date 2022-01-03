مزاد سيارات جديد لـ جمارك السويس ونويبع.. تفاصيل

استمرارا لمزادات السيارات التى ستقام بداية عام 2022 ، أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية مؤخرا ، عن مزاد جديد خاص بجمارك السخنة ونويبع والسويس والأدبية وميناء بدر وسفاجا .

وأضافت الإدارة المركزية للمبيعات ان مزاد جمارك السخنة ونويبع والسويس والأدبية وميناء بدر وسفاجا ، سيقام بتاريخ 11 يناير الجاري ، وتضم كلا من سيارات ملاكي ورأس جرار وميكروباصات وبيك أب وموتوسيكلات من ماركات وموديلات مختلفة .

وتأتي أهم السيارات في مزاد جمارك السويس ونويبع لتشمل كلا من هيونداي ، نيسان ، جي ام سي ، كرايسلر ، لكزس، سيتروين ، سوزوكي ، دايو ، سكودا ، كيا ، بي ام دبليو ، كاديلاك ، مرسيدس ، سانج يونج ، جيب شيروكي ، ميتسوبيشي ، اسكانيا ، ايفيكو ، فولفو ، شيفروليه ، فورد ، تويوتا ، بالإضافة الى قطع غيار سيارات مختلفة.

وأكدت الإدارة، على من يرغب الدخول فى المزاد عليه الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي وتأمين المزاد 10 آلاف جنيه وسعر كراسة الشروط 400 جنيه، وتأمين دخول المزاد 30% .

كما ستقام جلسة المزاد الخاص بسيارات مزاد جمارك السخنة ونويبع والسويس والأدبية وميناء بدر وسفاجا يوم 11 يناير في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً .