حفلات يناير|عمر خيرت بالأوبرا والرباعي في عُمان وويجز يشعل التجمع

يشهد شهر يناير، الشهر الأول من السنة الجديدة 2022 مجموعة كبيرة من الحفلات أبرزهم حفل للرابر ويجز والموسيقارعمر خيرت، ونرصد فى السطور التالية تفاصيل حفلات شهر يناير ..

ويجز

يحيى الرابر ويجزحفلا غنائيا يوم 7 ينايرالمقبل بفاميلى بارك بالتجمع الخامس بمشاركة مغني الراب ليجي سي، وجاءت أسعار التذاكر بـ300 و500 جنيه.

وكان من المفترض ان يقام الحفل يوم 31 ديسمبر ولكن تم تأجيله نظرا لسوء الاحوال الجوية .

ويجز

كارمن سليمان

تستعد الفنانة كارمن سليمان لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير الجاري، ويشاركها في الحفل أسماء لمنور، وسعد الفهد.

وطرحت الفنانة كارمن سليمان، فيديو كليب "لمعلوماتك" عبر قناتها على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات أحمد سرور، ألحان مصطفى جاد، وتوزيع ميكس وماستر جلال الحمداوي.

كارمن سليمان

عمر خيرت

يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقيا يوم 23 يناير الجاري ضمن الأنشطة الفنية لدار الأوبرا المصرية التى تقيمها على مدار العام.

وكان الكاتب الصحفي محمد الشماع، أعلن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن توقيع عقد كتابه الجديد "المتمرد" مع دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، والكتاب عبارة عن ذكريات الموسيقار عمر خيرت، الذي حرص على حضور توقيع الكتاب.

عمر خيرت

صابر الرباعى

أعلن الموقع الرسمي لدار الأوبرا السلطانية في سلطنة عمان عن موعد حفل صابر الرباعي القادم، يومي السادس والسابع من يناير ٢٠٢٢، على مسرح بيت الفنون الموسيقية وسيكون مدة العرض ٩٠ دقيقة دون توقف، وتعتبر هذه الحفلة انطلاقه جديدة لفعاليات الموسم بالسلطنة، كما ستقام فعالية القهوة سيتمكن الحضور من الاستمتاع بها وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مسقط.