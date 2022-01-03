أحمد دياب: فوائد فنية وجوائز مالية للأندية من كأس الرابطة

بعد دخولها شهرها الثالث .. نجحت رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب فى العديد من التحديات بمسابقة الدورى فى مقدمتها ملف عودة الجماهير للمدرجات وقرعة الدورى وإقامة لقاء القمة لأول مرة فى موعده بالجولة الثالثة ، وبعد ساعات قليلة ستجرى الرابطة قرعة علنية لكأس الرابطة الذى استحدثته بمشاركة الـ 18 ناديا أعضاء دورى الأضواء والشهرة .. وهو ما جعل صدى البلد تلتقى النائب أحمد دياب المسئول الأول عن الرابطة ليكشف لها عن العديد من الأسرار والملفات الشائكة فى تحدى إعادة الكرة المصرية لبريقها وعنفوانها مرة أخرى .

فى البداية .. قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة : بطولة كأس الرابطة كانت تحديا بالنسبة لنا لأنها موجودة فى جميع دوريات العالم التى تمتلك روابط أندية محترفة مثل الإنجليزى ، الاسبانى ، السعودى ، الإماراتى وهنا الهدف أنك تقدر يكون عندك عدد من البطولات خلال الموسم تستطيع الأندية الإستفادة منها فنيا ومن جوائزها ماليا وأنك تقدر كرابطة تحقق عوائد جديدة للأندية .

وعن جوائز كأس الرابطة المالية .. قال دياب : إن شاء الله سنعلن عن قيمتها اليوم عند إجراء القرعة وهناك جوائز مالية للمراكز الأربع الأولى بجانب تسهيلات للأندية حتى لا تعانى من أى أعباء فى مشوار البطولة وهذا سيكون عكس الدورى الذى لا يوجد بها جوائز مالية وكأس مصر أعتقد أن جوائزه لا تصل للمليون جنيه.

وعن الهدف من إقامة كأس الرابطة .. قال أحمد دياب : اخترنا هذا التوقيت لأكثر من هدف لأن الموسم استثنائى وهناك توقف 45 يوما وجميع الأندية كانت ستمنح لاعبيها راحة سلبية ثم يعود بمعسكر إعداد جديد ثم رحلة البحث عن مباريات ودية لتجهيز لاعبيه للدورى ولكن بوجود مثل كأس الرابطة ستلعب على 3 مجموعات بمشاركة الـ 18 ناديا سيعود من الراحة السلبية المقدرة بـ5 أيام سيعود ويخوض مباريات على نفس مستوى مباريات الدورى وتستطيع من خلالها تجريب لاعبيك واستكشاف ناشئين وتجهيز العائدين من الإصابات وتغير خططك الفنية وتصحيح أخطاءك وجميعها مكاسب فنية.

ويمتلك أحمد دياب سيرة ذاتية ناجحة حيث أنه خريج بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة وحاصل على ماجستير فى جودة الإدارة ودكتوراه فى جودة الإدارة وحاصل على دورات فى الإستثمار الرياضى وقمت بتحضير رسالتين فيما يخص جودة الإدارة فى الرياضة.

ولأحمد دياب تجارب عملية حيث أنشأ شركة "زد" للإستثمار الرياضى ونادى "زد اف سى " وأول جامعة رياضية فى مصر " زد يونيفرستى " وساهمت فى تنظيم الكثير من بطولات الناشئين أهمهما دورة بمشاركة 42 ناديا يمثلهم٣٥٠٠ ناشئ وهو ما أحدث طفرة أشاد بها كافة المعنيين بالنشاط الرياضي في مصر.. معهم .