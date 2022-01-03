شاهد... سامح حسين في أحدث ظهور مع عائلته من الأقصر

شارك الفنان الكوميدي سامح حسين، جمهوره بأحدث ظهور له من الأقصر، ونشر صورة برفقة عائلته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب سامح حسين معلقا علي صورتهم: "النيل في الأقصر".

ويجسد الفنان سامح حسين دور البطولة فى مسرحية "حلم جميل "، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح ، و من إخراج إسلام إمام ، حيث يجسد دور شاب فى مقتبل عمره يدعى "جميل" ، فقير ماديا غني إنسانيا ، يتعرف على فتاة فقيرة كفيفة يعجب بها وتتوالى الأحداث والمواقف.



ويقول الفنان سامح حسين عن العرض إن حكاية العرض بسيطة أقرب للحدوتة الشعبية لأنها تلمس القلوب وتحرك المشاعر والمناطق الرومانسية والمناطق القريبة لقلب المشاهد وهذا ما جذبه إليها رغم عمقها الشديد.



وأضاف "حضرّت كثيرا للمسرحية والشخصية التي أقدمها منذ وقت طويل من بدايتها وشاركت فى تفاصيلها مع المخرج إسلام إمام" ، مشيرا إلى أن التحضير والتخطيط لها كان من قبل القيام بعرض "المتفائل" ، و الذي قدم على المسرح القومي ، مضيفا أن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح تحمس للعرض منذ أن عُرض عليه من البداية .



وأكد حسين أنه يركز دائما على جودة جميع عناصر العمل ،وأشار إلى أن نجاح وظهور أي عمل مسرحي جيد لن يكتمل إلا بوجود إدارة جيدة فإن نجاح العرض سببه الإدارة ، و وجه الشكر للفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ،والفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدى لدعمهما دائما ووقوفهما بجانب فريق العمل من بداية اليوم الأول فى البروفات إلى وصول جمهور العرض لكامل العدد.



وعن الحضور الجماهيرى لعروضه قال إن الجمهور المتذوق للفن والمسرح كما هو لم يتغير، لأنه الجمهور المحب، و هذا الجمهور عندما يشاهد العرض يرى الصدق والإيمان فيما يُقدم له و ما يحترم عقله، بالإضافة إلى المتعة البصرية والسمعية التي يقدمها المخرج إسلام إمام و هو ما يمتاز به دائما.



يذكر أن العرض المسرحي " حلم جميل " العمل الثالث للفنان سامح حسين مع المخرج إسلام إمام فى البيت الفنى للمسرح، و يقدم العرض حاليا يوميا في تمام الثامنة مساء على المسرح العائم الكبير بالمنيل.



العرض من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد ، جلال هجرسي، ناجح نعيم ، طارق راغب ، دراماتورج طارق رمضان ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق ،إضاءة أبو بكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام .