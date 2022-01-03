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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس صحة الشيوخ يطالب بجهة واحدة لإدارة ملف الزيادة السكانية

اجتماع لجنة الصحة
اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بحضور المفتى

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي ، في اجتماعها اليوم الاثنين الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، بحضور فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام. 

وقال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، إنه يجب أن يكون هناك جهة واحدة منوط بها الاهتمام بالمشكلة السكانية حيث أن القضية ضاعت بين الجهات ولابد من توحيد جهة الاختصاص ، ولتكن المركز القومي للسكان ، وتكون قراراته نافذة. 

وأكد د شوقي علام مفتي الجمهورية أن استخدام الوسائل الطبية لمنع الحمل لمواجهة الزيادة السكانية حلال و لا يحدث أي ضرر بالأسرة و لا المرأة ، مضيفا " يجب الحفاظ على مستقبل الاجيال القادمة لأن بعض الاسر لا تعتني بالاطفال بعد انجابها و هذا ظلم حقيقي" .

وأضاف خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة القضية السكانية" لا مشكلة في الأخذ بالاسباب من اجل الحفاظ على التنمية وتحقيق اهداف ايجابية للاسرة و الدولة و انتقد مفتي الجمهورية محاولات جماعة الاخوان الإرهابية المستمرة لتشويه رجال الدين وفتاواهم لتحقيق اهدافهم المشبوهة و خلق عزلة بين المواطن المصري و المؤسسات الدينية.

وتابع: الجماعات الارهابية التي انبثقت عن الإخوان تستخدم الدين لتحقيق أهدافها كما تستخدمه لاجازة القتل ايضا ، مضيفا " وهناك توثيق لما يفعلون و هذا ليس كلام مطلق، مشيرا إلي أن هؤلاء المتطرفون لا يملون من تشويه صورة رجال الدين و يطلقون عليهم مسمى كاذب“ علماء السلطة” ، مضيفا “ رجال الدين يقدمون الراي الديني السليم”.

لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي الزيادة السكانية مفتى الجمهورية المركز القومي للسكان

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