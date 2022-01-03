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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة الإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة في شوارع بيلا بكفر الشيخ.. صور

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

شهدت شوارع مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عدداً  من الحملات على مدار اليوم، لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة والبنرات المخالفة من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، لتحقيق الانضباط والتيسير على حركة المواطنين والسيارات وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المدينة.
 

تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بكثيف حملات رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

وشن قسم الإشغالات بمركز ومدينة بيلا، بإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، لليوم الثاني على التوالي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة،  تمكنت الحملة من رفع الإشغالات وإشغالات الباعة الجائلين، والمحال التجارية المخالفة، بعدد من الشوارع وأماكن مختلفة بنطاق المدينة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون مع المخالفين، وإعادة الانضباط للشوارع أمام حركة السيارات والمارة.
 

ونفذ قسم الإعلانات بالمدينة، حملة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بنطاق المدينة، أسفرت عن إزالة إعلانات غير مرخصة ومخالفة للائحة الإعلانات على أعمدة الإنارة وبنرات مخالفة في شوارع المدينة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.
 

في سياق متصل، واصلت إدارة الكهرباء بالمدينة، جهودها المكثفة في أعمال صيانة الإنارة العامة وإصلاح الخلايا الكهربائية المغذية لأعمدة الإنارة، استهدفت الأعمال منطقة مقابر المدينة وحي أبو دشيش، وجارٍ مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة على طريق «إبشان – الكراكات» بنطاق مركز بيلا.

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كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ رفع الإشغالات الشوارع اللواء جمال نور الدين

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