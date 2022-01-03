رمضان عبد المعز: أكثروا من قول الحمد لله..النبي رددها في كل الأحوال..فيديو

ناشد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، جميع المسلمين بالإكثار من قول "الحمدلله" منوها بأن النبي الكريم كان إذا رأى ما يحب يقول "الحمد لله".

وقال رمضان عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن النبي كان إذا رأى ما يكره يقول أيضا "الحمد لله" فعلينا أن الإكثار من قول "الحمد لله في كل الأحوال.

وأضاف، أن نعمة الشكر من أجمل القيم التي يمكن أن يتصف بها المسلم، وعليه أن يرضى بما قسمه الله له ويقنع برزقه.

وتابع: الغنى لا يكون بكثرة العرض أو المال، ولكن الغنى غنى النفس.

فضل قول الحمدلله

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن كلمة الحمد لله تعني الثناء على الله لكمال صفاته وعلو شأنه سبحانه وتعالى، فهي تعبر عن شكر الله على نعمته، وتعبر كذلك عن الثناء على الله لغير نعمة، بل لجميل صفاته، فيحمد الله على عظمته وجلاله كما يحمد على إحسانه وإكرامه قال تعالى: وَلَهُ الحَمْدُ فِى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.

وأضاف "جمعة"، عبر صفحته على الفيسبوك: إذا لاحظ الإنسان إحدى نعم الله عليه أو أنشأ الله منة جديدة فسيقول الحمد لله، فإن ذلك الحمد إنما هو من توفيق الله وفضله، فكيف تسمي نفسك حامدًا والله هو الذي جعلك تحمد، فينبغي عليك حينئذ أن تحمد الله أن وفقك لحمده، فإذا فعلت ذلك، ولاحظت أن الحمد الثاني أيضا من توفيق الله، فتشعر أنك عاجز حتى أن تشكر ربك على نعمة بغير عونه وفضله، فيترتب على ذلك خضوعك وتواضعك لله، ويظهر هذا التواضع بين إخوانك المسلمين، فيحسن به الخلق وتزيد به العلاقات الإنسانية حميمية.