وعكة صحية.. لاعبو الاتحاد السكندري يزورون حسام عاشور في المستشفى

حرص لاعبو الاتحاد السكندري، على الاطمئنان على زميلهم حسام عاشور لاعب الفريق عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.



وخضع حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري، لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية مساء أمس الأحد دخل على أثرها إلي المستشفى.



وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على الاتصال باللاعب للاطمئنان عليه عقب تعرضه لوعكة صحية.

وكان عاشور عاد إلى المشاركة في التدريبات مع الفريق خلال ديسمبر الماضي، وذلك بعد فترة غياب طويلة امتدت لنحو 7 أشهر، وذلك عقب تعرضه لإصابة القطع في الرباط الصليبي.

ووقع نادي الاتحاد السكندري في المجموعة الاولي من كأس الرابطة والتي تم الكشف عن قرعتها منذ قليل.

مجموعات كأس رابطة الأندية

المجموعة الأولى:

١ فيوتشر اف سي

٢ ايسترن كومباني

٣ المصري

٤ مصر للمقاصة

٥ الاتحاد السكندري

٦ بيراميدز

المجموعة الثانية:

١ الاسماعيلي

٢ سموحة

٣ المقاولون العرب

٤ البنك الاهلي

٥ الجونة

٦ الاهلي

المجموعة الثالثة:

١ فاركو

٢ سيراميكا كليوباترا

٣ غزل المحلة

٤ طلائع الجيش

٥ انبي

٦ الزمالك