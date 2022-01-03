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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات قوية لـ سيراميكا كليوباترا استعدادا لمباريات كأس الرابطة

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا

خاض فريق كرة القدم الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريبات قوية اليوم استعددا لخوض منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

ويوجه فريق سيراميكا كليوباترا منافسه فاركو يوم ١٤ يناير الجاري ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية .


وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة عن وقوع النادى الأهلى فى المجموعة الثانية والزمالك في المجموعة الثالثة إلي جانب نادي سيراميكا كليوباترا  خلال فعاليات إجراء قرعة كأس الرابطة للأندية المحترفة المقامة  فى أحد الفنادق الكبرى .

مجموعات كأس الرابطة للأندية المحترفة 
 

المجموعة الأولى

١ فيوتشر اف سي

٢ ايسترن كومباني

٣ المصري

٤ مصر للمقاصة

٥ الاتحاد السكندري

٦ بيراميدز

المجموعة الثانية

١ الإسماعيلي

٢ سموحة

٣ المقاولون العرب

٤ البنك الاهلي

٥ الجونة

٦ الأهلي

المجموعة الثالثة

١ فاركو

٢ سيراميكا كليوباترا

٣ غزل المحلة

٤ طلائع الجيش

٥ انبي

٦ الزمالك

سيراميكا كليوباترا كأس رابطة الأندية المصرية فاركو النادي الأهلي الزمالك

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