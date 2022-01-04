أخبار التعليم| تفاصيل التقديم لـ400 منحة من الأكاديمية الصينية للعلوم.. غدا آخر موعد لتلقي لقاح كورونا ببنات عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

5 يناير.. اخر موعد لتلقي لقاح فيروس كورونا ببنات عين شمس

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس على جميع الطالبات، ضرورة إحضار ما يثبت تلقيهن اللقاح، في أثناء الفترات الامتحانية، لافتة إلي ان قد بدأت امتحانات التخلفات يوم السبت 29 يناير 2022.



محاضرة مشتركة عن تطوير الوعي بالدين بجامعة القاهرة .. اليوم



تستضيف جامعة القاهرة،اليوم ، الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، والشيخ جابر طايع رئيس قطاع الشؤون الدينية السابق بوزارة الأوقاف، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بعنوان "تطوير الوعي بالدين" وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لتأسيس خطاب ديني جديد.

غدا.. بدء امتحانات الترم الأول لطلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس

استعدت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ لطلاب الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات ) والتى تبدأ الأربعاء القادم الموافق ٥ يناير ٢٠٢٢وتستمر حتى الخميس الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٢.

تفاصيل التقديم في المنح المقدمة من الأكاديمية الصينية للعلوم للعام الدراسى 2022-2023

اعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب الثقافى بالصين بان الأكاديمية الصينية للعلوم أعلنت عن فتح باب التقدم لديها لأكثر من 160 برنامج للحصول على درجة الدكتوراه وأكثر من 40 برنامج للحصول على درجة الماجستير باللغة الانجليزية فى مختلف التخصصات وأكثر من 200 برنامج للحصول على درجة الماجستير باللغة الصينية.

اليوم.. فريق مسرح آداب حلوان يقدم العرض المسرحي وداعا فرانكفورت

يقدم فريق مسرح كلية الآداب بـ جامعة حلوان اليوم العرض المسرحي "وداعاً فرانكفورت" وذلك ضمن فعاليات مهرجان مسرح المنوعات للعام الجامعي (2021/2022) والذى يقام بمشاركة كليات جامعة حلوان المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب .