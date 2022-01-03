من هنا بدأت الحياة.. ورشة لفنانات ثقافة الأقصر

نظم قصر ثقافة الأقصر التابع لفرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد إدريس ورشة فنون تشكيلية بمعبد الأقصر بعنوان "منوهنا لطلبة المدرسة الفنية بنات.

بدأ اليوم بشرح وتعريف د. محمد إمام الباحث الأثرى بمعبد الأقصر، تخللها شرحا لأهم مناطقه وتاريخه.



وعقب ذلك عقدت الفنانات، ولاء محمود، مروة محمد عبد الرحيم، نفيسة عبد الرحيم محمود، الشيماء محمد مرجان، ميرا هاني، هبة محمد وهبي، صفاء حسن قرشي، رنا محمد حسن، سيمنار تشكيلي للطالبات لاستلهام التفاصيل الفنية من الحضارة المصرية القديمة، لذا كان عنوان الورشة.

قال محمد إدريس رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي أن هذه الورشة واحدة ضمن سلسلة ورش فنية تنفذها فنانات قصر ثقافة الأقصر فى مدارس المحافظة، لتدعيم المواهب الفنية وصقلها، ففى هذه المرحلة نعتمد على طاقات الشباب لخلق رؤى إبداعية جديدة تتوافق مع المتطلبات الفنية العصرية.