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رئيس التحرير
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كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم ويبنار دوليا بمشاركة علماء من شتى دول العالم.. ورئيس الجامعة يؤكد: اللقاءات العلمية تعمل على تبادل الخبرات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

عميد صيدلة حلوان: نحرص على استقدام كبار العلماء في المجالات البحثية

رئيس جامعة حلوان: اللقاءات العلمية تتيح التفاعل بين الباحثين المصريين ونظرائهم من كل دول العالم

 

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان ويبنار دولي عن علاقة المناعة الطبيعية والإصابة بفيروس كورونا، وجاء ذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، حيث ألقت الدكتورة أمل عامر أستاذ المناعة بجامعة أوهايو الأمريكية محاضرة عن دور المناعة الطبيعية في استجابة الجسم لفيروس كورونا وتحديد شدة الإصابة، وأدار اللقاء  الدكتور رامي عزيز أستاذ المناعة بجامعة القاهرة ومدير وحدة أبحاث المناعة بمستشفى 57357.

وقد شارك بالحضور ما يزيد عن مائة باحث من الجامعات ومراكز البحوث المصرية وبعض الدول الأجنبية والعربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، موريشيوس، ماليزيا، نيجيريا، السعودية والإمارات.

وقال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إن الكلية تحرص علي استقدام كبار العلماء في المجالات البحثية التي تخدم البحث العلمي في مجال الصيدلة والطب لعرض أحدث أبحاثهم ما يتيح لباحثينا الفرصة في التعرف علي أحدث الأبحاث وتكوين شراكات دولية جديدة مع علماء متميزين.

و أضاف الدكتور سرور ، إلى حرص الكلية على إتاحة الفرصة لكل الباحثين في كل الجامعات والمراكز البحثية بمصر وكذلك الباحثين في الخارج للمشاركة والاستفادة من هذه اللقاءات العلمية المتميز.

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وأشار عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان على أن تنظم الويبنار الدولي بشكل شهري، ومن المنتظر عقد الويبنار القادم في الرابع والعشرين من يناير القادم ويتناول اللقاء القادم موضوع التحكم في سمية البكتريا كطريقة واعدة للتغلب علي مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي إلي أهمية هذه اللقاءات العلمية التي تتيح التفاعل بين الباحثين المصريين ونظرائهم من كل دول العالم لتبادل الخبرات والإطلاع علي الجديد في المجالات البحثية المختلفة.

ومن جانبها قالت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة تحرص على الاهتمام بالبحث العلمى والباحثين وتنمية مهاراتهم، لذا يحرص مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان على تنظيم سلسلة ورش عمل افتراضية بنظام الأون لاين للنهوض بالبحث العلمي.

وأكدت الدكتورة منى فؤاد، أن هذه الدورات تهدف إلى إنشاء تقنية جديدة توفر ميزة تنافسية على المستوى الوطني والعالمي، لذا تلعب الجامعة دورا حيويا فى نشر المعرفة لتحقيق أعلى معايير التميز في البحث.

وأضافت نائب رئيس جامعة حلوان، أن مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ينظم العديد من ورش العمل بنظام الأون لاين عبر تطبيق zoom، بهدف دعم البحث العلمى وتنمية قدرات الباحثين وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا لرفع مكانة الجامعة بالتصنيفات الدولية.

ويتم تنفيذ هذه الورش، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

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