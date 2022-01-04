أخبار الفن.. إصابة أحمد فهمي وهنا الزاهد وأيمن سلامة بـ كورونا.. هل تعدى محمد رمضان على حقوق عادل إمام؟

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها..

إصابة المؤلف أيمن سلامة بفيروس كورونا

نشر المؤلف أيمن سلامة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال أيمن سلامة : “الحمدلله .. إيجابي كورونا رغم حصولي على التطعيم (جونسون)”.

نيللي كريم : تزوجت دون علم أهلي وقراراتي من دماغي .. فيديو

كشفت الفنانة نيللى كريم عن علاقاتها الزوجية وتعاملها مع أبنائها، وذلك عبر برنامج “بصراحة” والتى ظهرت فيه مع المطربة مايا دياب.

وقالت نيللى كريم : "تزوجت فى المرة الأولى بدون علم أهلى، وكنت فى مرحلة عمرية صغيرة.

لبنى عبد العزيز تنفي سخريتها من الفنانات المحجبات

نفت الفنانة لبنى عبدالعزيز التصريحات المنشورة على لسانها ضمن حوار أجرته مع أحد المواقع الصحفية، الذي نسب إليها أنها وصفت ارتداء بعض الفنانات الحجاب بغرض عمل شو إعلامي أو لعدم رغبتهن في الذهاب إلى الكوافير.

قالت لبنى عبد العزيز في بيان صحفي إن ردها على هذا السؤال جاء مغاير لما أورده الصحفي على لسانها، وإن ما قالته هو أن الإنسان حر فيما يفعل وفيما يرتدي، كما أن لديها يقين بأن عدم حجابها لن ينتقص من إسلامها، وأن الحجاب لا يعني التدين، مؤكدة أنها تتمنى أن يكون حجاب أي امرأة عن اقتناع لأن الله لا يرضى عن النفاق وأن هناك سيدات يقمن بذلك لأسباب عدة ليس من بينها إرضاء الله.

بسبب «متعودة».. .. خاص

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل الواسع فور طرح كليب أغنيته الجديدة “متعودة” الذى استعان فيه بصوت عادل إمام فى جزء من مسرحية “شاهد ماشفش حاجه” وهو يردد قائلا “متعودة دايما”.

واعتبر البعض أن ما فعله محمد رمضان نوعا من الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية “أن يستعين بصوت عادل إمام فى كليبه دون الحصول على موافقه صريحة من الزعيم عادل إمام”.

وكشف الدكتور حسام لطفى رئيس لجنة حماية حقوق المليكة الفكرية وأستاذ القانون أن ما فعله محمد رمضان يعد تعديا على حقوق الملكية الفكرية لشخص عادل إمام والشركة المنتجة لمسرحية “شاهد ماشفش حاجه” اذا لم يقم بالحصول على موافقتهما.

شقيق عادل إمام يكشف حقيقة تعدي محمد رمضان على حقوق الزعيم

كشف الفنان والمنتج عصام إمام عن حقيقة استيلاء محمد رمضان على حقوق الملكية الفكرية للزعيم عادل إمام بعد أن استعان الأسطورة بصوت عادل إمام فى كليب أغنية “متعودة” من مسرحية “شاهد ماشفش حاجه”.

وقال عصام إمام فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : إن ما فعله محمد رمضان أمر تعرض له الزعيم عادل إمام فى العديد من المواقف ولم يفكر فى رفع قضية على المتعدي على حقوقه.

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد إصابتهما بـ كورونا

كشف النجم أحمد فهمي في تصريح خاص لصدى البلد تطورات حالته الصحية بعد إصابته هو وزوجته النجمة هنا الزاهد بفيروس كورونا.

وقال أحمد فهمي :" قمنا بإجراء مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة إيجابية و لم نعرف مصدر الإصابة بالفيروس ".

وأضاف :" الحمد لله نحن نتمتع بصحة جيدة حاليا ونخضع للعزل المنزلي ونحصل على الأدوية وفق بروتوكول وزارة الصحة ".