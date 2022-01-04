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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كمونة مهاجما كيروش: يجب أن يعلم أنه جاء لتدريب الفراعنة

سمير كمونة
سمير كمونة

أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، ان تصريحات البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، كانت قوية بعدما شدد على أنه جاء من أجل التأهل لبطولة كأس العالم فقط.

وقال كمونة فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "يجب على كيروش ان يعرف أنه جاء لتدريب منتخب مصر من أجل الفوز فى أى مباراة وأى بطولة، ويجب على لاعبى منتخب مصر أن يكون لديهم دوافع للفوز بأمم أفريقيا".

وأضاف: "بطولة أمم أفريقيا افضل اعداد من أجل المباراة الفاصلة للتأهل لكأس العالم ويجب أن يلعب من اجل الفوز بها لتوجيه رسالة قوية لكافة المنتخبات".

تنطلق مباريات دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2022 يوم 9 يناير الجارى، حتى 6 فبراير المقبل.

ويستعد 24 منتخبًا بينها منتخب مصر، لخوض مباريات دور المجموعات، والمقسمة إلى 6 مجموعات، حيث تفتتحها مباراة الكاميرون منظمة البطولة أمام بوركينافاسو بالمجموعة الأولى.

ويفتتح منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مبارياته أمام نظيره منتخب نيجيريا يوم ١١ يناير الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الرابعة والتى تضم مصر والسودان ونيجيريا وغينيا بيساو .. كما يلى:
نيجيريا ضد مصر يوم 11 يناير في الساعة 6:00 مساءً.

غينيا بيساو ضد السودان يوم 11 يناير في الساعة 9:00 مساءً

نيجيريا ضد السودان يوم 15 يناير في الساعة 6:00 مساءً.

غينيا بيساو ضد مصر يوم 15 يناير في الساعة 9:00 مساءً.

غينيا بيساو ضد نيجيريا يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً.

مصر ضد السودان يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً.

كيروش سمير كمونة الأهلى منتخب مصر مصر

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