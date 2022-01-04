عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بحضور محمد منير وهاني شاكر وأنغام وكوكبة من النجوم| فيديو وصور

صدى البلد

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها، وسط كوكبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي .  

وحضر عيد ميلاد إلهام شاهين الكينج محمد منير وأمير الغناء هاني شاكر والديفا سميرة سعيد وأنغام ومنة شلبي وهاني رمزي ويسرا وبوسي،  وشريف منير وتامر حبيب ولقاء الخميسي ودينا وفيفي عبده، والإعلامية بوسي شلبي . 

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عدة فيديوهات للكينج محمد منير والفنانة سميرة سعد وهانى شاكر وانغام، وهم يغنون فى فى الميلاد .

txt

في عيد ميلادها.. كيف هاجمت إلهام شاهين أنصار السينما النظيفة

txt

إلهام شاهين: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة والبوس والأحضان مطلوب في الفن

واحتفلت الفنانة القديرة إلهام شاهين بعيد ميلادها امس، حيث تعد واحدة من الفنانات اللائي عشقن السينما المصرية وبات ذلك واضحاً فى مشوارها الفنى الطويل، سواء كممثلة أو منتجة.

إلهام شاهين لم تقدم كمنتجة عددا كبيرا من الأعمال السينمائية ولكنها مقارنة بزملائها فهى من أكثر فنانات اللاتى أقدمن على تلك الخطوة 

إلهام شاهين شريف منير لقاء الخميسي هاني شاكر محمد منير بوسي شلبي منة شلبي هاني رمزي تامر حبيب يسرا فيفي عبدة

ترشيحاتنا

دولة أوروبية تعلن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور

اقتصاد عمان|تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تسجيل 62 ألف منشأة نوفمبر الماضي

كادت تتناوله.. امرأة تكتشف حلزون داخل وجبة طلبتها في رأس السنة| صور

أذكار الصباح للتحصين .. رددها بعد الفجر و قبل شروق الشمس

سباق مميز بين موستنج ماخ E جي تي و كورفيت C8 .. فيديو

الزمالك يعترض طريق الأهلي ويسعى لإفساد صفقتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام .. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

زغلول صغير.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول القبض على صاحب تسريب الفيديوهات

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

عاجل.. وزير النقل يعلن رفع أسعار تذاكر القطارات في 30 يونيو المقبل

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

قناة مفتوحة.. التلفزيون الجزائري يحصل على حقوق بث مباريات أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

أغرب دخلة.. عروس تدخل حفل زفافها على حمار |فيديو

بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا..مدرسون يتجهون إلى صناعة التوابيت في هذا البلد..صور

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

فيديو

سفاح الإسماعيلية .. أبشع 5 حوادث في عام 2021

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

محارب شرس وأهلاوي صميم.. لمحات مضيئة من حياة إبراهيم حجازي "فيديو"

تسريب الهواري.. القبض على مدير سلسلة محلات شهيرة بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ