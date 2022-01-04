إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بحضور محمد منير وهاني شاكر وأنغام وكوكبة من النجوم| فيديو وصور

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها، وسط كوكبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي .

وحضر عيد ميلاد إلهام شاهين الكينج محمد منير وأمير الغناء هاني شاكر والديفا سميرة سعيد وأنغام ومنة شلبي وهاني رمزي ويسرا وبوسي، وشريف منير وتامر حبيب ولقاء الخميسي ودينا وفيفي عبده، والإعلامية بوسي شلبي .

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عدة فيديوهات للكينج محمد منير والفنانة سميرة سعد وهانى شاكر وانغام، وهم يغنون فى فى الميلاد .

واحتفلت الفنانة القديرة إلهام شاهين بعيد ميلادها امس، حيث تعد واحدة من الفنانات اللائي عشقن السينما المصرية وبات ذلك واضحاً فى مشوارها الفنى الطويل، سواء كممثلة أو منتجة.

إلهام شاهين لم تقدم كمنتجة عددا كبيرا من الأعمال السينمائية ولكنها مقارنة بزملائها فهى من أكثر فنانات اللاتى أقدمن على تلك الخطوة