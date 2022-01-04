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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصيرة: ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلي ومحمد صلاح والاختيار2.. الأفضل في 2021

صدى البلد

جاءت نتائج مركز بصيرة للبحوث الرأي العام لتعلن عن الشخصيات العامة التي يفضلها المصريون وذلك من خلال استطلاع الرأي الذي أجري في نهاية العام.


وحلت الإعلامية المصرية منى الشاذلي في الصدارة كأفضل مذيعة في مصر خلال العام الماضي (2021) في استفتاء أجراه المركز المصري لبحوث الرأي "بصيرة" بنسبة 39٪ متفوقه بفارق كبير يُقدر بـ 16٪ عن أقرب إعلامية منافسه لها.


وجاء عمرو أديب كأفضل مذيع في نفس العام بنسبة 34٪ متفوقا بفارق 13٪ عن اقرب منافس له.

وجاءت ياسمين عبد العزيز كأفضل ممثلة بنسبة 21% متفوقه بفارق ١١ % عن اقرب فنانة منافسه لها.

 

وعن أفضل مسلسل، جاء مسلسل الإختيار 2 في المرتبة الأولى بنسبة 20% يليه ملوك الجدعنة بنسبة 14% ثم مسلسل موسى بنسبة 11٪.

 

وجاء محمد رمضان كأحسن ممثل بنسبة 18% متفوقا ب 3% عن اقرب فنان منافس له .

أفضل لاعب كرة قدم 


وجاء محمد صلاح كأفضل لاعب كرة قدم بنسبة 86% من الأصوات، يليه بفارق كبير محمد مجدي قفشة بنسبة 3% وعمرو السولية بنسبة 2%.

وتم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة ممثلة بلغ حجمها 1103 مواطنين في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر، وغطت تلك العينة كل محافظات الجمهورية.

منى الشاذلى عمرو أديب ياسمين عبد العزيز الاختيار 2 ياسمين عبد العزيز كأفضل ممثلة

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