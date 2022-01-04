نظرة عن كثب.. ننشر أعداد الطلاب المكفوفين في جامعة الأزهر وجهود رعايتهم

وزعت جامعة الأزهر، 35 أجهزة لاب توب مخصصة للطلاب المكفوفين في كليات الجامعة، ضمن احتفالية أقامتها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

عدد الطلاب المكفوفين في جامعة الأزهر

وأكدت جامعة الأزهر، أن عدد الطلاب المكفوفين في جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم 913 طالبا وطالبة.

كما دعمت وزارة التضامن الإجتماعي، جامعة الأزهر بعدد من وحدات التضامن الإجتماعي، وتكفلت كذلك بدفع مصاريف لغير القادرين وصلت إلى 650 ألف جنيه لطلاب جامعة الأزهر.

يأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتورة نيفين قباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بعنوان" المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع ".

جهود جامعة الأزهر لدعم المكفوفين

بدوره، أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أنه تم اتخاذ خطوات إيجابية منذ عام 2014م؛ حيث تم تأسيس وإنشاء 11 مركزَ إبصارٍ؛ لخدمة الطلاب والطالبات من أصحاب البصيرة في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

كما أوضح رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر أخذت عدة قرارات من شأنها أن تساعد الطلاب والطالبات من أصحاب الهمم، ومنها: كتابة كلمة كفيف على كراسة الإجابة؛ ليتم مراعاة ذلك خلال عملية التصحيح، بجانب ذلك تم توفير مراكز إبصار بعدة كليات، وتم تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات على استخدام الكمبيوتر في الامتحان دون الحاجة إلى مرافق من خلال برنامج ناطق قامت الجامعة بتوفيره للطلاب والطالبات من أصحاب البصيرة بمختلف الكليات، لافتًا أن أصحاب الهمم هم أهل الله وخاصته أهل القرآن الكريم.

تكريم الطلاب المكفوفين في جامعة الأزهر

تكريم الطلاب المكفوفين في جامعة الأزهر

تكريم الطلاب المكفوفين في جامعة الأزهر