اليوم.. أهلي 2006 يواجه سكر الحوامدية في بطولة الجمهورية

يخوض فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2006 مباراة مهمة اليوم “الثلاثاء” عندما يواجه فريق سكر الحوامدية في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

ومن المقرر أن تقام المباراة على حمام سباحة النادي الأهلي بالجزيرة في تمام التاسعة والنصف مساءً، ويسعى الأهلي بقوة لتحقيق الفوز خلال اللقاء ومواصلة مشواره في البطولة التي يسعى للتويج بها.

ويتولى محمد أبو سديرة تدريب فريق أهلي 2006 لكرة الماء، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا للأداء، وأحمد أكرم إخصائي تأهيل.