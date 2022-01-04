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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بعثة تجارية إلى كينيا لقطاع الصناعات الغذائية من 17 - 19 يناير 2022

صدى البلد

ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية إلى كينيا للشركات أعضاء المجلس بالتعاون والتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى ومكتب التمثيل التجارى فى نيروبى وغرفة تجارة وصناعة كينيا وشركة كونسبت؛ وذلك خلال الفترة من 17 - 19 يناير 2022.

 

ويشمل برنامج البعثة زيارة عدد من سلاسل التجزئة والسوبر ماركت وأسواق الجملة لتعريف الشركات بالمنتجات المنافسة والأسعار وأذواق المستهلكين وأهم الموزعين، بجناب معرض لمدة يوم كامل بأحد اكبر فنادق العاصمة نيروبى على أن يتم افتتاح أعمال البعثة رسمياً من قبل السفير المصرى في كينيا وممثلين عن الحكومة الكينية ومسئولى غرفة تجارة وصناعة كينيا التى تعد أكبر تجمع لرجال الاعمال والمستوردين بالسوق الكينى.

 

فى إطار جهود المجلس التصديري للصناعات الغذائية للعمل على دعم قاطرة الصادرات الغذائية المصرية واستكمالا للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات التى أعلن عنها المجلس وفقاً للدراسة التى تم إعدادها فى بداية الربع الثانى لعام 2021، وكذا استكمالا للبرنامج التنفيذى لمجموعة عمل إفريقيا بالمجلس الذى تضمن إيفاد بعثات خلال عام 2021 إلى كلاً من السودان، أوغندا، تنزانيا، جنوب السودان.

ويحرص المجلس خلال أعمال البعثة على توفير الدعم اللوجيستى والفنى للشركات المشاركة من خلال وجود شركاء من بنوك مصرية متواجدة بالسوق الكينى لسهولة التحويلات وضمان حصيلة الصادرات بجانب شركاء الشحن من الخطوط الملاحية العالمية أعضاء المجلس من مقدمى الخدمات وشركات الفحص ومراقبة الجودة لتوفير بيئة أعمال متكاملة للشركات المصرية المشاركة، كما يسعى المجلس إلى زيادة حركة التبادل التجارى مع كينيا من خلال تكوين قاعدة بيانات وتسجيل الشركات الكينية الراغبة فى تصدير مدخلات الانتاج والمواد الخام الغذائية إلى مصر مثل الشاى والفواكة الاستوائية والسمسم وغيرها من المنتجات التى تعتمد مصر على إستيرادها بالكامل حيث تعد مصر ثانى أكبر مستورد للشاى الكينى الذى يعد أحد أهم ركائز الصادرات الكينية.

وتعد كينيا أكبر الأسواق الافريقية غير العربية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 بقيمة بلغت 79 مليون دولار وتمثل 21% من إجمالى الصادرات إلى الدول الافريقية غير العربية البالغ 377 مليون دولار خلال نفس الفترة، كما تحتل كينيا المركز السابع عشر فى قائمة أهم دول العالم المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال نفس الفترة، وحققت الصادرات الغذائية إلى كينيا نسبة نمو 9.2% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 مقارنة بصادرات كامل عام 2020.

كما يبلغ عدد سكان كينيا حوالى 54 مليون نسمة بمساحة حوالى 581 الف كيلو متر، وتمتلك واحدة من اهم الموانئ البحرية في منطقة شرق أفريقيا وهى ميناء مومباسا وتخدم تلك الميناء عدد من الدول الحبيسة مثل أوغندا، جنوب السودان وإثيوبيا بالإضافة إلى المناطق الحدودية من تنزانيا والصومال.

هذا بجانب برنامج المساندة التصديرية الذى اطلقته الحكومة المصرية فى مطلع شهر سبتمبر 2021 والذى يعطى مميزات وبرامج مساندة إضافية بنسبة 50% من المساندة الأساسية لبرنامج الفاتورة عند التصدير إلى الدول الافريقية ومن بينها كينيا، إضافة إلى برنامج مساندة الشحن الذى يصل إلى 80% من تكاليف الشحن عند التصدير إلى الدول الافريقية ومن بينها كينيا.

ويوفر المجلس الخدمات اللوجيستية المتعلقة بالبعثة فى كافة مراحلها للشركات المشاركة لضمان توفير كافة الظروف الداعمة للعملية التصديرية.

المجلس التصديرى للصناعات الغذائية التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية كينيا الصادرات الغذائية

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