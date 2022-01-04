محافظ جنوب سيناء يطلب من وزيرة البيئة وحدة لإنتاج الكومبست ودعم المحافظة

فودة يطلب من وزيرة البيئة وحدة لإنتاج الكومبست ودعم المحافظة بنسبة ١٥ ٪ من رسوم المحميات

طلب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال لقائه بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مشروع متكامل لإنتاج الكومبست مع تقديم الدعم المالي والفني من خلال تدعيم منظومة النظافة بشرم الشيخ والبدء في إجراءات جعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء.

كما طلب المحافظ انشاء ٥ سقالات بحرية في محمية ابو جالوم ونبق علاوة علي تطوير مناطق البلوهول وأبو جالوم ووادي ثني بمدينة دهب بالإضافة لإقامة الوحدات السكنية في قرية الغرقانه بالقرب من شرم الشيخ.

يأتي ذلك في إطار استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ خلال العام الجاري .

وطلب المحافظ دعم المحافظة بنسبة ١٥ ٪ من رسوم المحميات الطبيعية الموجودة بجنوب سيناء .

وتناول اللقاء بين المحافظ والوزيرة ايضاً دعم المحافظة بنسبة 15 % من حصيلة رسوم المحميات وتوفير 10 ألاف شنطة او اكياس من الاكياس صديقة البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقنين أوضاع الكافتيريات الموجودة بالمحميات وكذا دعم المحافظة بوحدة تعزيز لاهوائي للاستفادة من كمية المخلفات بعد عملية الفرز للمخلفات بمدينة سانت كاترين وتحويلها الي كهرباء.

ووجهت وزيرة البيئة بدراسة مطالب المحافظة، كما عرض محافظ جنوب سيناء، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ منها الحديقة المركزية أمام مبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وكذا تطوير منطقة الرويسات.

كما عرضت وزيرة البيئة مشروع الاستدامة البيئية بمدينة شرم الشيخ والذي يتضمن 4 مكونات رئيسية منها قطاع المخلفات والطاقة والسياحة ومراكز الغوص ومشكلة البلاستيك، ووافقت علي تقديم 10 آلاف شنطة صديقة البيئة ليتم توزيعها علي فنادق شرم الشيخ.

وامرت الوزيرة بعمل دراسة لتحديد كمية الأكياس البلاستيكية التي تستهلكها الفنادق والقري السياحية وكافة المنشآت الموجودة بالمدينة.

وطالب محافظ جنوب سيناء بزيادة قدرة محطة توليد الكهرباء الي 10 ميجاوات ووجود شركة متخصصة في مجال النظافة العامة لتقوم بعملية جمع ونقل المخلفات بكافة قطاعات المدينة مع إلزام الشركة بدمج القائمين من بدو سيناء علي المنظومة الحالية بالشركة.

ووجهت وزيرة البيئة بتدريب العاملين بالفنادق ورفع الوعي البيئي لديهم بما يعزز دورهم في حماية البيئة.

كما وجهت خلال اللقاء بضرورة إلزام كافة مراكز الغوص الموجودة بالمدينة بالحصول علي العلامة الخضراء قبل انطلاق مؤتمر المناخ،

و اوصت وزيرة البيئة بتغير اسم الحديقة المركزية الي حديقة الاستدامة البيئية.

حضر اللقاء الدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء الدكتور طارق العربي رئيس جهاز المخلفات، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس عبد المقصود بدر مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة جنوب سيناء.



اقرا ايضا :

جنوب سيناء قبلة السياحة الأردنية والعراقية

فودة مع وزيرة البيئة

FB_IMG_1641292463143~4