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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاد قطة السينما.. ليلى علوى: الفن يخلد أسماء المبدعين

ليلى علوي
ليلى علوي

يوافق اليوم عيد ميلاد النجمة ليلى علوي، أيقونة الجمال والرقي والإحساس في الوسط الفني، والتي تتميز بملامح بريئة صافية جعلتها تحظى بمكانة كبيرة في قلوب الجمهور.

ليلى علوى

وأنهت ليلى علوى عاما مليئ بالنجاحات خلال 2021، توجت بتكريمها في الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
 
في رصيد ليلى علوى أكثر من 150 عملا متنوعا بين السينما والمسرح والتلفزيون، وعديد الأدوار الهامة منها مثلا "إنذار بالطاعة"، "المغتصبون" و"المصير" و"بحب السيما" “ليلة البيبى دول”، ألوان السما السبعة"، سمع هس"، “اضحك الصورة تطلع حلوة”، و"تفاحة"، الذى نالت من خلاله لقب تفاحة السينما المصرية.

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قطة السينما كما يروق للبعض تسميتها من مسرحياتها “عش المجانين”، “الجميلة والوحشين”، “البرنسيسة”، ومن أشهر مسلسلاتها "حديث الصباح والمساء"، و"نابليون والمحروسة"، و"حكايات وبنعيشها" و"العائلة" و"بنت من شبرا" و"فرح ليلى".

ليلى علوي

وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أكدت ليلى على أن السينما المصرية سوف تظل دائما منارة للثقافة والفن والإبداع حول العالم العربي والعالم، رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها سواء على مستوى التوزيع أو الإنتاج.

وقالت ليلى علوى: على مدار أكثر من 120 عاما كانت السينما ولا تزال تضيء الحياة وتمضي بها قدما، حتى مع تغير الأجيال ورحيل المبدعين، لكنهم يظلوا حاضرين بأعمالهم التي لا يمكن أن يمحوها الزمن.

 وحقق فيلمها الأخير “ماما حامل” إيرادات كبيرة في مصر والسعودية، وتدور أحداثه عندما تقع الكثير من الخلافات الكوميدية بين الآباء والأبناء، وذلك بسبب رغبة الوالدين في رؤية أبنائهما عاصم وباسم متزوجين ولديهمً أسرة وأطفال مثل كل الشباب لكنهما لا يرغبان في هذا الأمر، إلى أن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب عند علمهما بحمل والدتهما سمية وإنجابها لتوأم.

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