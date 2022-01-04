يوم من أجل الإنسانية.. ندوة مشتركة لتضامن وتعليم قنا لأبناء مؤسسة جبره



نظّمت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بـ قنا ، ندوة بعنوان " يوم من أجل الإنسانية " ، لأبناء مؤسسة تربيه البنين أحمد جبره، تضمنت توزيع عدد من الهدايا العينية على الأطفال المقيمين بالمؤسسة .

جاء ذلك بحضور الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، والسيد حسين الباز ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وعدد من تلاميذ المدارس من مختلف الإدارات التعليمية .



و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن مثل هذه الندوات والأعمال الإنسانية تسهم في تعزيز جهود الأمن والتنمية والاستقرار، وتقديم الرعاية الاجتماعية ، كما تساعد على غرس القيم الإنسانية السمحة في نفوس الأبناء ، وتحفيز الطلاب نحو العطاء والإحساس بالآخر والتعاطف معهم.

و أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أن المديرية حريصة على تنظيم مثل هذه المبادرات والندوات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الوعى والثقافة لدى النشء .



و أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بـ قنا ، بأن الندوة تضمنت جانب توعوي للتأكيد على أهمية التعليم والتربية و النظافة العامة و التغذية الصحية والحفاظ على البيئة وأثر ذلك في الوقاية من الأوبئة والأمراض ، مشيداً بالدور الهام الذي تقدمه المؤسسة من تربية متميزة لأبنائها ودمجهم في المجتمع .

وأشار الباز ، إلى أهمية الدور الذى تقوم به المحافظة بكامل أجهزتها تحت قيادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالاهتمام بأبنائها ، ولكونها لا تدخر جهداً في رعاية الأيتام وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم ومشاركتهم في جميع الأعياد والمناسبات .

ندوة يوم من أجل الإنسانية بقنا

ندوة يوم من أجل الإنسانية بقنا

ندوة يوم من أجل الإنسانية بقنا

ندوة يوم من أجل الإنسانية بقنا

ندوة يوم من أجل الإنسانية بقنا