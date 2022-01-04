عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يوم من أجل الإنسانية.. ندوة مشتركة لتضامن وتعليم قنا لأبناء مؤسسة جبره

ندوة يوم من أجل الإنسانية
ندوة يوم من أجل الإنسانية بقنا


نظّمت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بـ قنا ، ندوة بعنوان " يوم من أجل الإنسانية " ، لأبناء مؤسسة تربيه البنين أحمد جبره، تضمنت توزيع عدد من الهدايا العينية على الأطفال المقيمين بالمؤسسة .

 

جاء ذلك بحضور الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، والسيد حسين الباز ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وعدد من تلاميذ المدارس من مختلف الإدارات التعليمية . 

 

فن الكف.. نشأ في الجزيرة العربية وترعرع في الصعيد.. ورواده موسوعات ثقافية متنقلة

تشغيل تجريبي لوحدة علاج مرضى القدم السكري بمستشفيات قنا الجامعية


و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن مثل هذه الندوات والأعمال الإنسانية تسهم في تعزيز جهود الأمن والتنمية والاستقرار، وتقديم الرعاية الاجتماعية ، كما تساعد على غرس القيم الإنسانية السمحة في نفوس الأبناء ، وتحفيز الطلاب نحو العطاء والإحساس بالآخر والتعاطف معهم.

 

و أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أن المديرية حريصة على تنظيم مثل هذه المبادرات والندوات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الوعى والثقافة لدى النشء .


و أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بـ قنا ، بأن الندوة تضمنت جانب توعوي للتأكيد على أهمية التعليم والتربية و النظافة العامة و التغذية الصحية والحفاظ على البيئة وأثر ذلك في الوقاية من الأوبئة والأمراض ، مشيداً بالدور الهام الذي تقدمه المؤسسة من تربية متميزة لأبنائها ودمجهم في المجتمع . 

 

 وأشار الباز ، إلى أهمية الدور الذى تقوم به المحافظة بكامل أجهزتها تحت قيادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالاهتمام بأبنائها ، ولكونها لا تدخر جهداً في رعاية الأيتام وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم ومشاركتهم في جميع الأعياد والمناسبات .

 

ندوة يوم من أجل الإنسانية بقنا
ندوة يوم من أجل الإنسانية بقنا
ندوة يوم من أجل الإنسانية بقنا
ندوة يوم من أجل الإنسانية بقنا
ندوة يوم من أجل الإنسانية بقنا
ندوة يوم من أجل الإنسانية بقنا
قنا أجل الإنسانية التضامن التعليم مؤسسة الاطفال

موضوعات متعلقة

بيطري قنا: حققنا أعلى معدل تحصين للمواشي بمحافظات الصعيد في ديسمبر الماضي

فرمته في الحال.. مصرع طفل داخل عصارة عسل أسود بنجع حمادى

ترشيحاتنا

حكم قصر الصلاة للمسافر.. كيفيته وشروطه وأحكامه

وزير إثيوبي يكشف عن خطر كبير يهدد أمن بلاده

حسام غالي يطالب بمنع نسبة استثمارات الهيئات الشبابية عن المحافظات

10 مارس.. الحكم في إعادة محاكمة 20 متهما بـ فض اعتصام النهضة

بعد رفض الاستئناف.. هذه العقوبات تنتظر أحمد فلوكس بسبب السب والقذف

السيد القصير: الصادرات الزراعية تحقق أعلى ارتفاع فى تاريخها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

إنت تريند.. تفاصيل صادمة في تحقيقات قضية بسنت ضحية الصور المفبركة بالغربية

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

فشل في التعدي عليه جنسيا.. الإعدام لسائق توك توك قتل طفلا بأوسيم

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

تخريب وتدنيس قبور المسلمين وتلاوة القرآن.. ماذا يحدث بمقابر إزيرلون في ألمانيا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

قطع رؤوس مانيكان عارضات الأزياء .. حركة طالبان تثير الجدل| فيديو

سميرة محسن عن محمد رمضان: موهوب وعليه أن يتصالح مع زملائه.. فيديو

اعمل نفسك ميت.. شاهد بطة تخدع كلبا للنفاد بروحها.. تستحق الأوسكار|فيديو

فيديو

ارتفاع جنوني.. أسباب زيادة أسعار الدواجن وموعد انخفاضها

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس من 4 إلى 9 يناير

تعرضت للتحرش في حفل.. تصريحات جريئة لـ مايا دياب مع نيللي كريم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ