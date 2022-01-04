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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد أعمال الاختبارات الإلكترونية بكلية طب قنا

الامتحانات الإليكترونية
الامتحانات الإليكترونية بكلية طب قنا

تفقد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، امتحانات الفرقة الثانية بكلية الطب بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، ضمن جولاته لمتابعة سير العملية التعليمية.

وشارك في لجولة الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوي شحات ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد هاشم، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات والبحوث، والدكتورة حنان فايد، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

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و اطمأن رئيس الجامعة ، على حسن سير الامتحانات من جميع النواحي وعلى استعدادات مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لامتحانات القطاع الطبى بالجامعة.

و قال الدكتور أحمد حلمى، مدير مركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة، إن ٤٧٩ طالب و طالبة بالفرقة الثانية بكلية الطب يؤدون امتحان مادة فورماتيف بمركز الإختبارات الإلكترونية.

و أشار مدير مركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة ، إلى أنه يتم متابعة جميع الأمور التقنية الخاصة بالامتحان وتذليل أى عقبات تواجه الطلاب من خلال المكلفين بمتابعة الامتحانات.

الامتحانات الإليكترونية بكلية طب قنا
الامتحانات الإليكترونية بكلية طب قنا
الامتحانات الإليكترونية بكلية طب قنا
الامتحانات الإليكترونية بكلية طب قنا
الامتحانات الإليكترونية بكلية طب قنا
جامعه جنوب الوادي قنا جامعة جنوب الوادي

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